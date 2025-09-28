त्योहारी सीजन में मनाली घूमने का प्लान बना रहे सैलानियों के लिए अच्छी खबर, पर्यटन नगरी के होटलों में मिलेगी बड़ी छूट
Manali Hotels पर्यटन नगरी मनाली घूमने के इच्छुक पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। यहां के होटलों में दशहरा और दिवाली के मौके पर छूट मिल रही है। बारिश और आपदा के कारण होटल बंद थे जो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं और पर्यटकों का आवागमन शुरू हो गया है।
जागरण संवाददाता, मनाली। Manali Hotels, कुल्लू-मनाली की सैर करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बर्फीली वादियों के लिए मशहूर मनाली के होटलों में पर्यटकों को 40 से 50 फीसद तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मनाली के पर्यटन कारोबारी दशहरा व दिवाली सीजन की तैयारी में जुट गए हैं।
सीजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने होटलों में डिस्काउंट देने का निर्णय लिया है। यह ऑफर मनाली के सभी तरह के होटलों में मिलेगा। पर्यटन नगरी मनाली के होटलियर्स ने पर्यटकों को लुभाने के लिए ऑपर देने का निर्णय लिया है।
समर सीजन चढ़ गया था युद्ध की आशंका की भेंट
सभी को अब मंदी दूर होने की उम्मीद है। कुल्लू मनाली का मई जून का समर सीजन भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की आंशका की भेंट चढ़ा जबकि जुलाई, अगस्त व सितंबर बरसात व भारी आपदा के कारण ठप रहा।
जुलाई से बंद पड़े होटल खुलने लगे
जुलाई से बंद पड़े पर्यटन नगरी मनाली के होटल अब खुलने लगे हैं। छुटपुट पर्यटक अन्य राज्यों से मनाली पहुंचने लगे हैं। पर्यटन कारोबारी विम्पी बक्शी, इंद्र ठाकुर, रवि व्यास, राजू, बंशी व हैप्पी ने बताया कि जुलाई से बरसात व त्रासदी के कारण बंद पड़े होटल अब खुलने लगे हैं।उन्होंने कहा कि हालांकि छुटपुट पर्यटक ही मनाली पहुंच रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे मनाली में रौनक लौटने लगी है।
धीरे-धीरे सुधर रही सड़कों की हालत
उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत बेहतर न होने से पर्यटक मनाली का रुख नहीं कर रहे हैं लेकिन सड़कों की हालत सुधरती है तो दशहरा और दिवाली सीजन में पर्यटन कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है।
अक्टूबर से बेहतर पर्यटन कारोबार की उम्मीद
होटल एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि मनाली के अधिकतर होटलों में इन दिनों 40 से 50 फीसदी तक कि छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि होटलियर्स दशहरा और दिवाली सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश सरकार सहित एनएचएआइ से सड़कों की हालत जल्द सुधारने का आग्रह किया गया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह पर्यटन कारोबार के पटरी पर लौटने की उम्मीद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।