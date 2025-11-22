Language
    Shimla Accident: रोहड़ू में कार हादसे में पति-पत्नी की मौत, सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे राजेश कुमार

    By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:01 PM (IST)

    शिमला के रोहड़ू में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी की मृत्यु हो गई। यह हादसा टिक्कर तहसील के रमटेड़ी के पास हुआ, जहाँ एक बोलेनो कार अनियंत्रित होकर संपर्क मार्ग पर जा गिरी। मृतकों में राजेश कुमार, जो खारला स्कूल में हेडमास्टर थे, और उनकी पत्नी लीला देवी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    रोहड़ू के टिक्कर में कार हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, रोहडू (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक दर्दनाक हादसे में पति व पत्नी की मौत हो गई। रोहड़ू उपमंडल की टिक्कर तहसील के रमटेड़ी के नजदीक शनिवार को  यह सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में कार सवार दंपती पति एवं पत्नी की मौत हो गई।

    कार सड़क से अनियंत्रित होकर संपर्क मार्ग पर जा गिरी

    हादसा करीब 12:30 बजे दिन में उस समय हुआ जब बोलेनो कार एचपी 10बी 5947 सड़क से अनियंत्रित होकर कई पलटे खाने के बाद दूसरी संपर्क सड़क पर जा गिरी। 

    खारला स्कूल में मुख्य अध्यापक पद पर तैनात थे राजेश 

    गाड़ी को 54 वर्षीय राजेश कुमार चला रहे थे, ये गांव रमटेड़ी, डाकघर धराड़ा, तहसील टिक्कर का रहने वाला है। राजेश राजकीय उच्च विद्यालय खारला में मुख्याध्यापक के पद पर तैनात थे। उनके साथ पत्नी 50 वर्षीय लीला देवी भी कार में सवार थी। 

    हादसे के बाद लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाए घायल

    दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को तुरंत सिविल अस्पताल टिक्कर ले जाया गया। वहां तैनात चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। 

    रोहड़ू अस्पताल में होगा पोस्टमार्टम

    पुलिस के अनुसार हादसे के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल रोहड़ू भेजे गए हैं। 

    हादसे की जांच हो रही : चौहान

    एसडीपीओ रोहड़ू प्रणव चौहान ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

