Shimla Accident: रोहड़ू में कार हादसे में पति-पत्नी की मौत, सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे राजेश कुमार

संवाद सूत्र, रोहडू (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक दर्दनाक हादसे में पति व पत्नी की मौत हो गई। रोहड़ू उपमंडल की टिक्कर तहसील के रमटेड़ी के नजदीक शनिवार को यह सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में कार सवार दंपती पति एवं पत्नी की मौत हो गई।

कार सड़क से अनियंत्रित होकर संपर्क मार्ग पर जा गिरी हादसा करीब 12:30 बजे दिन में उस समय हुआ जब बोलेनो कार एचपी 10बी 5947 सड़क से अनियंत्रित होकर कई पलटे खाने के बाद दूसरी संपर्क सड़क पर जा गिरी।

खारला स्कूल में मुख्य अध्यापक पद पर तैनात थे राजेश गाड़ी को 54 वर्षीय राजेश कुमार चला रहे थे, ये गांव रमटेड़ी, डाकघर धराड़ा, तहसील टिक्कर का रहने वाला है। राजेश राजकीय उच्च विद्यालय खारला में मुख्याध्यापक के पद पर तैनात थे। उनके साथ पत्नी 50 वर्षीय लीला देवी भी कार में सवार थी।