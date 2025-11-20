Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजौली मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों ने किया बंद का एलान, शुक्रवार को हजारों लोग पहुंचेंगे शिमला; ...बच्चे स्कूल न भेजने की अपील

    By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    संजौली में मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदू संगठनों ने बंद का एलान किया है और शुक्रवार को शिमला में प्रदर्शन की योजना है, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। संगठनों ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का ढांचा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में अवैध संजौली मस्जिद का विवाद नहीं थम रहा है। संजौली में हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को बड़े प्रदर्शन का एलान किया है। पिछले शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों को अवैध मस्जिद में जाने से स्थानीय महिलाओं और हिंदू संगठनों ने रोका था। अवैध घोषित ढांचे का बिजली व पानी कनेक्शन काटने और सील करने की मांग की थी। इस पर हिंदू संगठन के लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामलों को वापस लेने की मांग पर देवभूमि संघर्ष समिति और अन्य हिंदू संगठनों ने आमरण अनशन शुरू किया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यह आंदोलन पहले हुए 11 सितंबर के प्रदर्शन से भी अधिक उग्र होगा। 

    प्रदेश के विभिन्न स्थानों से अलग-अलग हिंदू संगठनों के लोग संजौली में पहुंचेंगे। यह प्रदर्शन शुक्रवार को सुबह 11 बजे से होगा। शुक्रवार होने के कारण हिंदू संगठनों का साफ दावा है कि किसी भी सूरत में अवैध मस्जिद में किसी को भी नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। 

    थाने के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं कार्यकर्ता

    संजौली की अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर चार महिलाओं सहित छह लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इसके विरोध में मंगलवार सुबह से ही संजौली थाने के बाहर विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन शुरू किया है। 

    मांगें पूरी न होने तक नहीं हटेंगे

    यह अवैध निर्माण हटाने, बिजली-पानी काटने और विवादित स्थल पर सभी गतिविधियां रोकने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के इस संयुक्त मंच को हिंदू संघर्ष समिति का नाम दिया गया है। समिति ने घोषणा की है कि शुक्रवार को पूरा संजौली बंद रहेगा और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, वह पीछे नहीं हटेंगे। 

    तीन दिन से अनशन पर बैठे पर प्रशासन का रवैया चिंताजनक

    हिंदू संघर्ष समिति के नेता मदन ठाकुर तीन दिनों से बिना खाए अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत अब खराब हो रही है। मदन ठाकुर ने दावा किया कि कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए ही वह अनशन पर बैठे हैं, लेकिन नगर निगम शिमला, जिला प्रशासन और पुलिस का रवैया बेहद चिंताजनक है। 

    सत्याग्रह की भाषा नहीं समझता प्रशासन, मजबूरन आंदोलन का निर्णय

    समिति के नेता विजय शर्मा ने बताया कि उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से प्रशासन को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन सत्याग्रह की भाषा नहीं समझता। इसलिए मजबूर होकर कल बड़े आंदोलन की घोषणा की गई है। 

    यह भी पढ़ें: ऊना गोलीकांड: विवाद से जुड़े लोगों के हथियार होंगे जब्त, DC का QRT गठन का आदेश, संदिग्ध पर तुरंत एक्शन लेगी टीम

    हजारों लोगों के संजौली पहुंचने का दावा

    विजय शर्मा ने कहा कि मदन ठाकुर की हालत गंभीर है और शुक्रवार को हजारों लोग संजौली पहुंचने वाले हैं। समिति ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शिमला बंद रहेगा और जब तक मांगें नहीं मानी जातीं, आंदोलन जारी रहेगा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: ऊना के बाद सोलन में फायरिंग, यूनिवर्सिटी के बाहर युवक ने किए चार से पांच राउंड हवाई फायर, VIDEO