    समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए संघ ने लिए 5 प्रण, 100 साल पूरे होने पर एक लाख हिंदू सम्मेलन करने का लक्ष्य

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:41 PM (IST)

    RSS Hindu Sammelan राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) समाज में बदलाव के लिए पांच प्रणों पर केंद्रित है सामाजिक समरसता कुटुंब प्रबोधन पर्यावरण संरक्षण स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य। संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर 1 लाख हिंदू सम्मेलन आयोजित करेगा और 6 लाख गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य रखेगा।

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय सह-प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। RSS Hindu Sammelan, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय सह-प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी ने कहा है कि संघ ने समाज में बदलाव लाने के लिए 5 प्रण लिए हैं। ये 5 प्रण सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य शामिल हैं। प्रदीप जोशी शिमला में पत्रकारों से संवाद कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है, जिसमें 1 लाख हिंदू सम्मेलन आयोजित होंगे। इसके अतिरिक्त देश के 6.35 लाख गांव में से 6 लाख तक संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है।

    उनका कहना है कि संघ का उद्देश्य सामाजिक समरसता के भाव पर बल देना रहा है तथा अपने 100 वर्ष की इस यात्रा में आए कई पड़ाव में राष्ट्र प्रथम को ध्येय मानकर काम करने के अपने भाव को कभी नहीं त्यागा है।

    युवा पीढ़ी को सही दिशा में लाने का रहेगा प्रयास

    इस जागरण पर्व में युवा पीढ़ी को सही राह पर लाने की दिशा में प्रयास होंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक देश अलग-अलग दशक में कई पढ़ाव से होकर गुजरा है। इसमें देश ने आगे बढ़ने के साथ-साथ युद्ध के बदले स्वरुप को भी देखा है। इसके बावजूद भारत ने अपनी विदेश नीति और युद्ध नीति में शांति का संदेश देने का हमेशा प्रयास किया है।

    भारत ने अनेकता में एकता का संदेश देते हुए हर चुनौती पार की

    उनका कहना है कि आज भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस राह में अमेरीका जैसा पूंजीपति देश टैरिफ की आड़ में हमारी राह को रोकना चाहता है, इसके बावजूद देश सशक्त बनकर उभरा है। भारत ने अनेकता में एकता के संदेश को देते हुए हर चुनौती को पार किया है तथा भविष्य में भी अपने संकल्प से राह में आने वाली हर बाधा को दूर करेगा।

    संघ का कार्य केवल देश को जागृत करके उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रमुख संजय, सह-प्रचार प्रमुख मोती लाल और प्रांत प्रचार प्रमुख प्रताप सिंह सहित संघ के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

