शिमला में प्रियंका वाड्रा के घर छुट्टियां मना कर लौटा गांधी परिवार, छराबड़ा में पहाड़ी शैली में बना है मकान

राज्य ब्यूरो, शिमला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा वीरवार सुबह दिल्ली लौट गए हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी बीते 12 अक्टूबर को शिमला आई थी, 13 अक्टूबर को वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, राहुल गांधी 14 अक्टूबर को शिमला पहुंचे थे। आज तीनों नेता दिल्ली लौट गए हैं। चुनावी व्यस्तता के कारण राहुल गांधी वीरभद्र सिंह के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। वह अगले दिन शिमला पहुंचे थे। प्रियंका के घर पर रुके थे तीनों नेता छराबड़ा स्थित प्रियंका वाड्रा के घर पर रुके थे। प्रियंका ने यहां पहाड़ी शैली में खूबसूरत घर बनाया हुआ है। चुनावी माहौल के बीच दो दिन यहां बिताने के बाद तीनों नेता दिल्ली लौट गए हैं, जहां से वे अपने तय शेड्य्ल अनुसार कार्यक्रमों में शामिल होंगे।