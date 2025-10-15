शिमला में बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे, एफसीए की स्वीकृति मिली; दो साल की देरी से बढ़ गई लागत



13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण की महत्वपूर्ण बाधा पार

23 अक्टूबर को मंत्रिमंडल बैठक में फिर रखा जाएगा मामला



राज्य ब्यूरो, शिमला। राजधानी शिमला में प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा पार हो गई है। वन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत स्टेज-1 की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह रोपवे विश्व का दूसरा और देश का सबसे लंबा रोपवे होगा।

दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया के ला पाज और एल आल्टो शहरों को जोड़ने वाला सबसे लंबा रोपवे 33.8 किलोमीटर है। 10 लाइन वाला रोपवे 2014 में बनकर तैयार हुआ है। दो साल से चल रहा कार्य तारादेवी-शिमला परियोजना पर दो वर्ष से कार्य चल रहा है। इसे आगे बढ़ाने के लिए 23 अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (आरटीडीसी) ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

नए सिरे से टेंडर की तैयारी परियोजना के लिए पहले टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसमें केवल एक ही कंपनी ने भाग लिया था। कंपनी का चयन कर लिया गया था, लेकिन सरकार अब नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। इसके लिए शार्ट टेंडर का विकल्प भी प्रस्तुत किया गया है।

कैबिनेट लेगी निर्णय रोपवे के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता होती है। यदि शार्ट टेंडर किया जाता है, तो भी प्रक्रिया में पांच से छह माह लगेंगे। कैबिनेट यह निर्णय लेगी कि नए सिरे से टेंडर किया जाए या पहले से चयनित कंपनी को कार्य सौंपा जाए।

500 करोड़ रुपये बढ़ चुकी लागत परियोजना की लागत में भी वृद्धि हुई है। प्रारंभ में इसकी लागत 1734.40 करोड़ रुपये प्रस्तावित थी, लेकिन अब दो वर्ष की देरी के कारण यह बढ़कर 2296 करोड़ रुपये हो गई है। इससे राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। यदि कैबिनेट मंजूरी देती है, तो इसके बाद डीपीआर को संशोधित करके न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को भेजा जाएगा।

एनडीबी इस परियोजना में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदान करेगा। पहले सरकार को 346.80 करोड़ रुपये खर्च करने थे, लेकिन अब 459.2 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। एनडीबी इसके लिए ऋण प्रदान करेगा, जिससे राज्य सरकार को इसे केंद्र सरकार और एनडीबी के समक्ष फिर से उठाना पड़ेगा।