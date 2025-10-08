कंगना के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट ने दी 30 अक्टूबर की डेडलाइन

Kangana Ranaut हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से अस्वीकार करने का आरोप लगाया है और चुनाव रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट देने के बावजूद उनका नामांकन अस्वीकार कर दिया गया।

विधि संवाददाता, शिमला। Kangana Ranaut, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर 30 अक्टूबर को मुद्दे तय किए जाएंगे। इसके पश्चात अदालत द्वारा तय किए गए मुद्दों को साबित करने का दायित्व संबंधित पक्ष पर होगा।

इससे पहले कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने दोनों पक्षों की सहमति से 30 अक्टूबर को मुद्दे तय किए जाने के आदेश जारी किए। इस मामले में कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को प्रतिवादी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था।

किन्नौर निवासी ने की है चुनाव रद करने की मांग जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए उक्त सीट के लिए हुए लोक सभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है।

14 मई को सौंपा था नामांकन पत्र प्रार्थी के अनुसार उसने 14 मई 2024 को लोक सभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रार्थी का कहना है कि वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली,पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे यह प्रमाणपत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया।