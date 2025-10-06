Language
    करवाचौथ की डिजाइनदार थाली की शिमला के बाजार में चमक, 200 से 800 रुपये में मिल रहा सेट

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:30 PM (IST)

    Karwachauth Shopping शिमला के बाजार में करवाचौथ की रौनक लौट आई है। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सजी हुई थालियाँ लोटा और छलनी के सेट उपलब्ध हैं जिनकी कीमत 200 से 800 रुपये तक है। दुकानदारों ने थालियों पर गोटा-पट्टी शीशे और स्टोन वर्क से आकर्षक डिजाइन बनाए हैं।

    बाजार में आकर्षक पैकिंग वाली थाली की खूब डिमांड है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददता, शिमला। Karwachauth Shopping, करवाचौथ पर्व नजदीक आते ही शिमला शहर के बाजार में रौनक लौट आई है। महिलाएं सजावटी सामान, सोलह शृंगार की वस्तुएं और पूजा सामग्री की खरीदारी कर रही हैं। बाजार में पारंपरिक पूजा थालियों के साथ आकर्षक पैकिंग में थाली, लोटा और छननी के सेट भी मिल रहे हैं, जिनको महिलाएं अधिक पसंद कर रही हैं।

    इसकी कीमत 200 से 800 रुपये तक है। दुकानदारों ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए थालियों पर गोटा-पट्टी, शीशे और स्टोन वर्क का आकर्षक डिजाइन तैयार किया है जो महिलाओं को खूब भा रहा है। 

    डिजाइनर छननी व गोल्डन कलर के लोटे भी ट्रेंड में हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार करवाचौथ पर बिक्री पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक रहने की उम्मीद है। क्योंकि त्योहार के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदारों ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की गुणवत्ता का सामान रखा है और महिलाओं को छूट भी दी जा रही है।

    ब्यूटी पार्लर में भी बुकिंग

    लोअर बाजार के साथ उपनगर संजौली, कसुम्पटी, समरहिल, पंथाघाटी, विकासनगर व ढली जैसे क्षेत्रों के बाजार में महिलाओं की खूब भीड़ उमड़ रही है। ब्यूटी पार्लर में भी बुकिंग का दौर चल हुआ है। ताकि व्रत के दिन महिलाएं अच्छे से तैयार हो सकें।

    रेडीमेड सूट की ज्यादा खरीदारी

    10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले करवाचौथ के लिए पांच दिन ही शेष रह गए हैं। इसलिए अब महिलाएं बाजार से रेडीमेड सूट की ज्यादा खरीदारी कर रही है। शादी व त्योहारी सीजन एक साथ होने के कारण दर्जी के पास वेटिंग चल रह है। टेलर के पास अधिक भीड़ होने कारण कई टेलर तो अब महिलाओं से सूट सिलने से मना कर है है। टेलर का कहना है की भीड़ बहुत ज्यादा है और बहुत कपड़े सिलाई के लिए आए गहैं। इसके लिए नए सूट नहीं लिए जा रहे हैं। 

