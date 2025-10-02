JP Nadda: देशभर में जीएसटी बचत उत्सव और हिमाचल में बढ़ गया टैक्स, नड्डा ने सीमेंट टैक्स पर घेरी सुक्खू सरकार

JP Nadda भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर जीएसटी बचत उत्सव के दौरान सीमेंट पर अतिरिक्त कर लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम किया है जिससे लोगों को राहत मिली है। नड्डा ने सीमेंट पर जीएसटी छूट का लाभ जनता तक न पहुंचने की बात कही।

जागरण संवाददाता, शिमला। JP Nadda, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देशभर में जहां 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं हिमाचल में जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों की दैनिक जरूरत के अधिकतर सामान पर जीएसटी शून्य या फिर काफी कम कर दिया है। इससे आम लोगों को राहत मिली है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से हिमाचल में घर निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई। इससे सीमेंट के प्रति बैग पर 30 रुपये तक दाम कम हो गए थे।

पहले सीमेंट पर 28 प्रतिशत जीएसटी था, इसे कम कर 18 प्रतिशत कर दिया। इसके बावजूद हिमाचल की जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीमेंट की बोरी पर वसूला जा रहा पांच रुपये अतिरिक्त टैक्स नड्डा ने कहा कि सीमेंट की 50 किलो की बोरी पर हिमाचल में अब 11 के बजाय 16 रुपये तक एडिशनल गुड्स टैक्स वसूला जा रहा है। जीएसटी दरों में संशोधन के बाद पांच रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा, हिमाचल में बनने वाला सीमेंट पड़ोसी राज्यों में सस्ता मिलता है। हिमाचल में सीमेंट के साथ पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। स्टांप ड्यूटी शुल्क पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। बिजली बिल में भी भारी बढ़ोतरी कर दी है।