    JP Nadda: देशभर में जीएसटी बचत उत्सव और हिमाचल में बढ़ गया टैक्स, नड्डा ने सीमेंट टैक्स पर घेरी सुक्खू सरकार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    JP Nadda भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर जीएसटी बचत उत्सव के दौरान सीमेंट पर अतिरिक्त कर लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम किया है जिससे लोगों को राहत मिली है। नड्डा ने सीमेंट पर जीएसटी छूट का लाभ जनता तक न पहुंचने की बात कही।

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा।

    जागरण संवाददाता, शिमला। JP Nadda, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देशभर में जहां 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं हिमाचल में जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों की दैनिक जरूरत के अधिकतर सामान पर जीएसटी शून्य या फिर काफी कम कर दिया है। इससे आम लोगों को राहत मिली है। 

    उन्होंने कहा कि हिमाचल बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से हिमाचल में घर निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई। इससे सीमेंट के प्रति बैग पर 30 रुपये तक दाम कम हो गए थे।

    पहले सीमेंट पर 28 प्रतिशत जीएसटी था, इसे कम कर 18 प्रतिशत कर दिया। इसके बावजूद हिमाचल की जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

    सीमेंट की बोरी पर वसूला जा रहा पांच रुपये अतिरिक्त टैक्स

    नड्डा ने कहा कि सीमेंट की 50 किलो की बोरी पर हिमाचल में अब 11 के बजाय 16 रुपये तक एडिशनल गुड्स टैक्स वसूला जा रहा है। जीएसटी दरों में संशोधन के बाद पांच रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा, हिमाचल में बनने वाला सीमेंट पड़ोसी राज्यों में सस्ता मिलता है। हिमाचल में सीमेंट के साथ पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। स्टांप ड्यूटी शुल्क पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। बिजली बिल में भी भारी बढ़ोतरी कर दी है।

    नड्डा ने बिलासपुर में पिता के पांव छूकर लिया आशीर्वाद 

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर के बाबा नाहर सिंह मंदिर धौलरा मंदिर में सपरिवार सांध्यकालीन महानवमी की पूजा में शामिल हुए। नड्डा सायं साढ़े सात बजे बिलासपुर पहुंचे और वहां से मंदिर गए। मंदिर में आते ही उन्होंने पिता डा. नारायण लाल नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। महानवमी की पूजा शिमला से आए पुजारी सुधांशु शेखर भट्टाचार्य महाराज ने करवाई।

    शरदोत्सव की नौवीं सांस्कृतिक संध्या पर वायस आफ कहलूर के नाम से विख्यात लोकगायक प्रकाश चंद ने महामाई का गुणगान किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल, झंडूता के विधायक जेआर कटवाल, सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल सहित कई नेता शामिल हुए। नड्डा तीन अक्टूबर को दिल्ली लौटेंगे।

