    JP Nadda: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आज से हिमाचल के तीन दिवसीय दौरे पर, जारी हो गया पूरा शेड्यूल

    By Jagran News
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:14 PM (IST)

    JP Nadda In Himachal भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 1 अक्टूबर से तीन दिवसीय बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। वह नवरात्र में दुर्गा पूजा में शामिल होंगे। बिलासपुर पहुंचकर व्यापारियों से जीएसटी पर संवाद करेंगे और बाबा नाहर सिंह मंदिर में आरती में भाग लेंगे। दो अक्टूबर को कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शोभायात्रा में शामिल होंगे।

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। जागरण आर्काइव

    जागरण टीम, शिमला/बिलासपुर। JP Nadda In Himachal, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पहली अक्टूबर से तीन दिवसीय बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। नड्डा नवरात्र में हर बार बिलासपुर आते हैं और यहां दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। नड्डा पहली अक्टूबर को शाम चार से पांच बजे के बीच बिलासपुर पहुंचेंगे।

    यहां पहुंचकर सबसे पहले लेक व्यू कैफे में बिलासपुर शहर के व्यापारियों से जीएसटी के प्रभाव को लेकर संवाद करेंगे। संवाद कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा।

    संवाद के बाद वह बाबा नाहर सिंह धौलरा मंदिर जाएंगे, जहां शारदोत्सव एवं दुर्गा पूजा की आरती में शामिल होंगे। उनका रात्रि ठहराव विजयपुर स्थित नड्डा निवास में होगा।  

    कल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे

    दो अक्टूबर को वह अपने आवास में स्थानीय लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस बीच उनसे मिलने के लिए पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता भी पहुंचेंगे। इस दिन नड्डा शाम को दुर्गा पूजा के समापन पर निकलने वाली शोभायात्रा में शामिल होंगे। लुहणूघाट पर पहुंचकर मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे।

    कुल्लू दशहरा में भी हो सकते हैं शामिल

    हालांकि कुल्लू दशहरा में जाने को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।

    3 अक्टूबर को एम्स में जाएंगे नड्डा

    नड्डा तीन अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। एम्स बिलासपुर में वह संस्थान के अधिकारियों और विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद वह चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। यहां से इनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है।

    धार्मिक, सामाजिक व जनसंपर्क और पार्टी गतिविधियां होंगी

    भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर ने बताया कि नड्डा का तीन दिवसीय बिलासपुर दौरा धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ जनसंपर्क और पार्टी गतिविधियों को समर्पित रहेगा।

