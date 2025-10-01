JP Nadda: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आज से हिमाचल के तीन दिवसीय दौरे पर, जारी हो गया पूरा शेड्यूल

JP Nadda In Himachal भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 1 अक्टूबर से तीन दिवसीय बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। वह नवरात्र में दुर्गा पूजा में शामिल होंगे। बिलासपुर पहुंचकर व्यापारियों से जीएसटी पर संवाद करेंगे और बाबा नाहर सिंह मंदिर में आरती में भाग लेंगे। दो अक्टूबर को कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शोभायात्रा में शामिल होंगे।

जागरण टीम, शिमला/बिलासपुर। JP Nadda In Himachal, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पहली अक्टूबर से तीन दिवसीय बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। नड्डा नवरात्र में हर बार बिलासपुर आते हैं और यहां दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। नड्डा पहली अक्टूबर को शाम चार से पांच बजे के बीच बिलासपुर पहुंचेंगे।

यहां पहुंचकर सबसे पहले लेक व्यू कैफे में बिलासपुर शहर के व्यापारियों से जीएसटी के प्रभाव को लेकर संवाद करेंगे। संवाद कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत प्रदेश भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा।

संवाद के बाद वह बाबा नाहर सिंह धौलरा मंदिर जाएंगे, जहां शारदोत्सव एवं दुर्गा पूजा की आरती में शामिल होंगे। उनका रात्रि ठहराव विजयपुर स्थित नड्डा निवास में होगा। कल पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे दो अक्टूबर को वह अपने आवास में स्थानीय लोगों व पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस बीच उनसे मिलने के लिए पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता भी पहुंचेंगे। इस दिन नड्डा शाम को दुर्गा पूजा के समापन पर निकलने वाली शोभायात्रा में शामिल होंगे। लुहणूघाट पर पहुंचकर मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे।