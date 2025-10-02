हिमाचल प्रदेश में रोगी मित्र भर्ती करेगी अब सरकार, मुख्यमंत्री ने शिमला में दिए योजना लाने के संकेत

Language
    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:25 PM (IST)

    Rogi Mitra Bharti मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार बुजुर्गों के स्वास्थ्य जांच के लिए हिमाचल प्रदेश रोगी मित्र भर्ती योजना लाने पर विचार कर रही है। वृद्धजनों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए सरकार प्रयासरत है। वर्तमान में 671754 वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 1000 से 1700 रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है।

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। Rogi Mitra Bharti, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच के लिए रोगी मित्र योजना लाने पर सरकार विचार कर रही है। सरकार वृद्धजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री बुधवार को रिज मैदान पर अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस-2025 पर राज्यस्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

    इससे पहले सुक्खू सरकार पशु मित्र वन मित्र भर्ती योजना चला चुकी है। वन मित्र की भर्ती भी हो चुकी है व वे सेवाएं दे रहे हैं। 

    उन्होंने कहा, वर्तमान में सरकार की ओर से 6,71,754 वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 1000 से 1700 रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। 60 से 69 वर्ष के पुरुषों को 1000, 60 से 69 वर्ष की महिलाओं को 1500 और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 1700 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

    सीएम बोले, 2.37 लाख महिलाओं को 1500 रुपये

    इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि के अंतर्गत 2.37 लाख महिलाओं को भी प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, रोहड़ू में 12 साल के बच्चे के आत्महत्या मामले में अनुसूचित जाति आयोग हिमाचल ने संज्ञान लिया है। परिवार के सदस्यों को बुलाया है, ताकि हकीकत का पता लगाया जा सके। 

    60 से 82 साल के बुजुर्गों ने किया रैंप वाक

    इससे पहले मुख्यमंत्री ने साइकिलिंग रैली और वाकथान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए स्टाल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में 60 से 82 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों ने रैंप वाक किया गया, जिसे लोगों ने सराहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

    उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला सम्मान 

    मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला शिमला के यशपाल, केशव राम, सुमित्रा चंदेल, सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी श्रीनिवास जोशी, हीरानंद शांडिल्य और नरेंद्र कटारिया, सिरमौर के प्रोफेसर अमर सिंह चौहान, राजेंद्र कुमार शर्मा व विद्यानंद सरैक, सोलन के डा. पीके पठानिया, हेल्पएज इंडिया सोलन, सोलन निवासी शैलेंद्र पंवर, हमीरपुर के मिलाप सिंह, कुल्लू की अनिता ठाकुर, बिलासपुर के मस्तराम वर्मा और जमनू राम, ऊना के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अजीत सिंह और मंडी के मनोहर लाल शर्मा को सम्मानित किया।

