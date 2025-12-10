Language
    जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा: ...तो पार्टी कार्यालय के शिलान्यास के साथ 2027 का भी मिलेगा संदेश, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:26 AM (IST)

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के शिमला में भाजपा राज्य कार्यालय के शिलान्यास के लिए पहुंचेंगे। 13 दिसंबर को वे टुटू ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राज्य कार्यालय के शिलान्यास के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 दिसंबर को शिमला पहुंचेंगे। जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अंदरखाते इस दौरे से दूरगामी संदेश मिलने के क्यास लगाए जा रहे हैं। 

    जेपी नड्डा 13 दिसंबर को सुबह पार्टी के शिमला में टुटू के मज्ठाई के नजदीक बनने वाले प्रदेश कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

    इसके साथ ही जेपी नड्डा पीटरआफ में पार्टी की रैली को संबोधित करेंगे। यहां पर उनका अभिनंदन कार्यक्रम होगा। 

    रैली में कार्यकर्ताओं को लाने के लिए 21 विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा चार क्षेत्र रामपुर, आनी सहित अन्य क्षेत्रों को शामिल किया है।

    बिहार जीत के बाद हिमाचल का पहला दौरा

    भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि बिहार में भाजपा व एनडीए की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद नड्डा का हिमाचल का पहला प्रवास है। इसके लिए प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं और जनमानस में उत्साह है।

    2027 के चुनाव को लेकर भी मजबूत संदेश 

    बिंदल ने कहा कि भाजपा का प्रदेश कार्यालय संगठनात्मक दृष्टि से हिमाचल भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक केंद्र के रूप में विकसित होगा, जो आने वाले वर्षों में पार्टी को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगा। डा. बिंदल ने कहा कि यह प्रवास न केवल संगठन को नई ऊर्जा देगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों की दृष्टि से भी एक मजबूत संदेश लेकर आएगा।

