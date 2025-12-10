जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा: ...तो पार्टी कार्यालय के शिलान्यास के साथ 2027 का भी मिलेगा संदेश, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम?

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राज्य कार्यालय के शिलान्यास के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 दिसंबर को शिमला पहुंचेंगे। जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अंदरखाते इस दौरे से दूरगामी संदेश मिलने के क्यास लगाए जा रहे हैं।



जेपी नड्डा 13 दिसंबर को सुबह पार्टी के शिमला में टुटू के मज्ठाई के नजदीक बनने वाले प्रदेश कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।



इसके साथ ही जेपी नड्डा पीटरआफ में पार्टी की रैली को संबोधित करेंगे। यहां पर उनका अभिनंदन कार्यक्रम होगा।



रैली में कार्यकर्ताओं को लाने के लिए 21 विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा चार क्षेत्र रामपुर, आनी सहित अन्य क्षेत्रों को शामिल किया है।