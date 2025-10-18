Language
    हिमाचल: HRTC पेंशनरों को दिवाली से पहले मिली सितंबर की पेंशन, हिमफेड कर्मियों को महंगाई भत्ता

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने दिवाली से पहले पेंशनरों को सितंबर की पेंशन जारी कर दी है। सरकार से ग्रांट मिलने के बाद पेंशन का भुगतान हुआ। पेंशनरों को दो महीने की पेंशन मिली है, जिससे वे दिवाली अच्छे से मना सकेंगे। संगठन ने अक्टूबर की पेंशन समय पर देने की मांग की है। हिमफेड कर्मियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने दिवाली से पहले पेंशनरों को सितंबर महीने की पेंशन जारी कर दी है। सरकार से अतिरिक्त ग्रांट मिलने के बाद निगम ने पेंशन अदायगी के आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार को ही पेंशनरों के खाते में मासिक पेंशन भी आ गई है। 

    निगम प्रबंधन ने अगस्त की पेंशन इसी महीने जारी की थी। सितंबर माह में पेंशनरों को दो माह की पेंशन मिली है। निगम प्रबंधन व सरकार के वादे के अनुसार पेंशनरों को दीवाली से एक दिन पहले पेंशन जारी की है। पेंशनरों का कहना है कि अब पेंशनरों की कोई भी पेंशन लंबित नहीं है। पेंशन जारी होने से वह दिवाली का त्योहार बेहतरीन तरीके से मना सकेंगे। 

    अक्टूबर की पेंशन समय पर दी जाए

    वहीं हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि अक्टूबर महीने की पेंशन समय पर दी जाए। पेंशनरों को दो महीने से पेंशन नहीं मिली थी। 

    पेंशनरों ने किया था प्रदर्शन

    बीते दिनों पेंशनरों ने शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। इनका आरोप था कि सरकार उन्हें बुढापे में धक्के खाने को मजबूर कर रही है।

    हिमफेड कर्मियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता

    वहीं, हिमाचल प्रदेश स्टेट को-कापरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन (हिमफेड) के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने का निर्णय लिया है। हिमफेड कर्मियों को तीन प्रतिशत डीए अक्टूबर माह के वेतन के साथ एरियर के साथ मिलेगा। हिमफेड के अध्यक्ष महेश्वर चौहान ने बताया कि इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

