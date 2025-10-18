हिमाचल: HRTC पेंशनरों को दिवाली से पहले मिली सितंबर की पेंशन, हिमफेड कर्मियों को महंगाई भत्ता

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने दिवाली से पहले पेंशनरों को सितंबर महीने की पेंशन जारी कर दी है। सरकार से अतिरिक्त ग्रांट मिलने के बाद निगम ने पेंशन अदायगी के आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार को ही पेंशनरों के खाते में मासिक पेंशन भी आ गई है।



निगम प्रबंधन ने अगस्त की पेंशन इसी महीने जारी की थी। सितंबर माह में पेंशनरों को दो माह की पेंशन मिली है। निगम प्रबंधन व सरकार के वादे के अनुसार पेंशनरों को दीवाली से एक दिन पहले पेंशन जारी की है। पेंशनरों का कहना है कि अब पेंशनरों की कोई भी पेंशन लंबित नहीं है। पेंशन जारी होने से वह दिवाली का त्योहार बेहतरीन तरीके से मना सकेंगे।