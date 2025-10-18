Himachal: दिवाली पर लग्जरी बसों का अवैध संचालन, 4 से 5 हजार रुपये तक किराया वसूल रहे ऑपरेटर, डिप्टी सीएम का संज्ञान

राज्य ब्यूरो, शिमला। दिवाली के मौके पर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाई हैं। इसका मकसद यात्रियों को बेहतर सुविधा देना है। अन्य राज्यों से दिवाली पर लग्जरी बसों का अवैध संचालन हो रहा है। संचालन के साथ इसमें यात्रियों से भी भारी भरकम किराया वसूला जा रहा है। इससे एचआरटीसी को भी नुकसान हो रहा है।



लांग रूट पर सेवाएं दे रहे एचआरटीसी के चालक परिचालकों ने स्वयं इस बात का अनुभव व सर्वे किया है। दिल्ली से मनाली, शिमला, धर्मशाला जैसे हिमाचल के प्रमुख स्थलों के लिए चल रही अवैध लग्जरी बसों में यात्रियों से 4000 से 4500 रुपये तक का मनमाना किराया वसूला जा रहा है, जो सामान्य दर से कई गुना अधिक है।

उपमुख्यमंत्री से की शिकायत हिमाचल पथ परिवहन मजदूर संघ ने इसको लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व परिवहन निदेशक नीरज कुमार को शिकायत भेजी है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कई निजी लग्जरी बसें जनता की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हुए नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम संचालन कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन का इस पर कोई अंकुश नहीं है।

बसों की जांच के आदेश उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग को निर्देश दिए बसों की जांच की जाए। यदि कोई ज्यादा किराया वसूल रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सभी आरटीओ ने इसके बाद निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।