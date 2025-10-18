Himachal: मुख्यमंत्री ने बताया कांग्रेस को कब मिलेगा नया अध्यक्ष, पेंशनरों को महंगाई भत्ता, दिवाली पर की खास अपील

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में इंटरनेट मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को अक्टूबर के अंत तक या नवंबर के पहले सप्ताह में नया अध्यक्ष मिल जाएगा।



यह निर्णय पूरी सहमति और विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। सचिवालय में शनिवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर तरह-तरह की बातें फैलाना कुछ लोगों की आदत बन गई है, लेकिन कांग्रेस एक अनुशासित दल है और संगठनात्मक फैसले आपसी सहमति से ही होते हैं।

दिवाली से पहले मिलेगी राहत पेंशनरों के धरने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पेंशनरों को 1 अप्रैल से 15 अक्टूबर 2025 तक का लंबित महंगाई भत्ता (डीए) दिवाली से पहले दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी पेंशनरों के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है, ताकि सभी पेंशनरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा आपदा राहत को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। प्रत्येक प्रभावित परिवार को घर निर्माण के लिए सात लाख रुपये और आवश्यक वस्तुओं के लिए 70 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों से भी राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक इस विषय को लेकर राजनीति न करें। यह समय एकजुट होकर प्रदेश के लोगों की मदद करने का है, न कि आरोप-प्रत्यारोप का।