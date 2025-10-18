Language
    हिमाचल: HRTC की चलती बस में लगी आग, सवारियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान; हादसे का वीडियो आया सामने

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की एक चलती बस में आग लगने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। शिमला के रामपुर बाजार में हुए इस हादसे में सवारियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और HRTC प्रबंधन जांच कर रहा है। आए दिन HRTC बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

    Hero Image

    शिमला के रामपुर बाजार में एचआरटीसी की बस में आग लगने से बाहर निकलती सवारियां।

    जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की चलती बस में आग लग गई। बस सवारियों से भरी हुई थी। चलती बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा तो चालक ने सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। धुआं निकलता देखकर सवारियों में अफरा तफरी मच गई व तुरंत बाहर निकलने लगीं। कई सवारियां खिड़की से ही बाहर कूद गईं। 

    जिला शिमला के रामपुर बाजार में यह हादसा हुआ। पूरे हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। एचआरटीसी प्रबंधन भी हादसे की जांच में जुट गया है।

    ड्राइवर ने बरती सूझबूझ

    ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने बस के इंजन से धुआं उठते ही बैटरी की वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। इंजन में आग के वक्त बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे।

    सीसीटीवी फुटेज आया सामने

    यह हादसा शुक्रवार शाम के वक्त का है। इसका सीसीटीवी फुटेज आज शनिवार को सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि बस में सवार लोग तकलेच बस स्टैंड में जान बचाकर बाहर भाग रहे हैं।

    आए दिन हादसे का शिकार हो रहीं बसें

    एचआरटीसी की बसें आए दिन हादसों का शिकार हो रही हैं। कई बार रूट पर भेजी बसें बीच रास्ते में दम तोड़ देती हैं। जिस कारण सवारियों को भारी परेशानी से जूझना पड़ता है। हाईवे ही नहीं लोकल रूट पर गई बसें भी गांव की सड़कों में दम तोड़ देती हैं। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी लंबी दूरी की बसों में खराबी आने पर झेलनी पड़ती है।

