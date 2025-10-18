हिमाचल: HRTC की चलती बस में लगी आग, सवारियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान; हादसे का वीडियो आया सामने

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की चलती बस में आग लग गई। बस सवारियों से भरी हुई थी। चलती बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा तो चालक ने सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। धुआं निकलता देखकर सवारियों में अफरा तफरी मच गई व तुरंत बाहर निकलने लगीं। कई सवारियां खिड़की से ही बाहर कूद गईं।



जिला शिमला के रामपुर बाजार में यह हादसा हुआ। पूरे हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। एचआरटीसी प्रबंधन भी हादसे की जांच में जुट गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ड्राइवर ने बरती सूझबूझ ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने बस के इंजन से धुआं उठते ही बैटरी की वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। इंजन में आग के वक्त बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे।