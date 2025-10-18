Himachal News: युवती ने 15 साल बाद खाया खाना, चमियाणा अस्पताल के विशेषज्ञों ने दी नई जिंदगी; खाने की नली में फंसा था सिक्का

चमियाणा अस्पताल के डाक्टरों ने खाने की नली का किया आपरेशन

- आठ साल की आयु में गलती से निगल लिया था सिक्का

- अभी तक खा रही थी तरल पदार्थ, अब खा सकेगी खाना



जागरण संवाददाता, शिमला। अटल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सुपर स्पेशिलिटीज चमियाणा के डाक्टरों के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। अस्पताल के डाक्टरों ने 15 साल से एक युवती के खाने की नली में फंसे सिक्के को निकाला है। इससे अब युवती खाना खा सकेगी।

यहां बता दें कि यह युवती जब आठ साल की थी तो उसके खाने की नली में सिक्का फंस गया था। युवती के स्वजन ने देशभर के विभिन्न अस्पतालों में बच्ची के इलाज के लिए चक्कर लगाए, लेकिन राहत नहीं मिली।

अब चमियाणा अस्पताल में उसका सफल आपरेशन किया गया है। युवती को कई वर्षों से डिस्फेजिया (निगलने में कठिनाई) की शिकायत थी। खाना नहीं खा पाती थी बच्ची युवती के स्वजन का कहना है कि खाने की नली में सिक्का फंसने के बाद बेटी खाना नहीं खा पाती थी। अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद भी जब राहत नहीं मिली तो उसने अपनी आदत को बदला को तरल पदार्थ खाने शुरू किए। तब से आज तक तरल पदार्थों से जीवनयापन किया।

अब चमियाणा अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलाजी विभाग की टीम ने बेटी के गले से सिक्का निकाला है, जिससे वह अब खाना खा सकेगी। तब दूसरी कक्षा में पढ़ती थी पीड़िता युवती जब दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तो उसने गलती से एक सिक्का निगल लिया था। विभाग के विशेषज्ञ और अस्पताल के प्रिंसिपल डा. बृज शर्मा, डा. राजेश शर्मा, डा. विशाल बोध और डा. आशीष चौहान की टीम ने इस आपरेशन को किया। अब यह 23 वर्षीय युवती भोजन की नली (फूड पाइप) से बिना किसी परेशानी के खाना खा सकेगी।