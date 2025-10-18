हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ नया मंत्री बनाने को लेकर भी चर्चा तेज, एक की गई कुर्सी तो 2 विधायकों को मिलेगा मौका
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की अटकलें भी तेज हैं। चर्चा है कि एक मंत्री को हटाने पर दो विधायकों को मौका मिल सकता है। अध्यक्ष पद के लिए कई नामों पर विचार चल रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के चयन को लेकर असमंजस बना हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को दिल्ली से शिमला लौट आए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने दिल्ली में पार्टी की प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल और महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की।
पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अध्यक्ष की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी, लेकिन रजनी पाटिल दीवाली मनाने के लिए महाराष्ट्र लौट गई हैं और वह दीवाली के बाद ही दिल्ली आएंगी।
राज्य मंत्रिमंडल में नए मंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। कुल्लू जिले से सुंदर ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, एक मंत्री को हटाया भी जा सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो दो विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में दिल्ली में चर्चा की है। मंत्री बनाने की प्रक्रिया संगठन के गठन के बाद शुरू होगी।
अध्यक्ष पद के लिए इन दो नामों पर चर्चा
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर तथा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नाम अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में हैं।
प्रतिभा को बुलाया जा सकता है दिल्ली
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी दिल्ली बुलाया जा सकता है। एक धड़ा चाहता है कि प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद पर एक और मौका दिया जाए, खासकर पंचायत चुनाव के मद्देनजर।
कुलदीप राठौर ने दी सहमति
पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी रजनी पाटिल के सामने अपनी सहमति दी है। पहले उन्होंने इन्कार किया था, लेकिन जब उनका नाम हाईकमान द्वारा पैनल में रखा गया, तो उन्होंने सहमति दे दी। हाईकमान चाहता है कि प्रतिभा को भी कोई पद दिया जाए, ताकि उनका संगठन में योगदान बना रहे।
पार्टी हाईकमान हर बात से अवगत है। अध्यक्ष व कार्यकारिणी का गठन हाईकमान को करना है। उम्मीद है जल्द ही घोषणा हो जाएगी।
-प्रतिभा सिंह, अध्यक्ष, हिमाचल कांग्रेस।
