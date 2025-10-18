दिवाली पर HRTC ने चलाई 257 स्पेशल बसें, दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी के लिए सबसे ज्यादा रूट, लोकल पर लगेगी ब्रेक

दिल्ली से निगम की बसें पैक, 10 अतिरिक्त मंगवानी पड़ीं





राज्य ब्यूरो, शिमला। दीपावली का पर्व मनाने के लिए लोग अन्य राज्यों से घर लौट रहे हैं। हिमाचल से बाहर रहने वाले लोगों को दीपावली पर घर पहुंचाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने विशेष बसें लगाई हैं। शुक्रवार को दिल्ली और चंडीगढ़ से विशेष बसें चलना आरंभ हो गईं। पहले ही दिन बसों में काफी भीड़ दिखी।



निगम प्रबंधन ने दिल्ली से 34 बसें चलाई थीं, लेकिन ये सभी पहले ही बुक हो गई थीं। इसके बाद निगम प्रबंधन ने 10 और बसें दिल्ली से कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी के लिए चलाईं।

257 बसें चलाई निगम ने निगम प्रबंधन ने त्योहार पर लोगों को घर पहुंचाने के लिए 257 विशेष बसें लगाई हैं। ये विशेष बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से चलाई जाएंगी। निगम प्रबंधन का कहना है कि शनिवार व रविवार को भी विशेष बसें चलाई जाएंगी। निगम ने 10 से 15 बसें पहले ही रिजर्व रखी हैं। यदि यात्रियों की संख्या अधिक हुई तो अतिरिक्त बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

आज 106 बसें चलेंगी 18 अक्टूबर को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 106 विशेष बसें चलेंगी। दिल्ली से 44, चंडीगढ़ से 54 और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से आठ बसें चलाई जा रही हैं। 19 अक्टूबर को निगम 54 विशेष बसें चलाएगा। दिल्ली से छह, चंडीगढ़ से 48 बसें चलेंगी।

दिवाली पर नहीं चलेंगी लोकल बसें दीपावली पर सायं पांच से सुबह-सुबह आठ बजे तक कोई लोकल बस नहीं चलेगी। इस दौरान यात्रियों को परेशनी का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के लगभग एक हजार रूट पर अन्य राज्यों के लिए बसें चलाई जाती हैं। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, अंबाला, जालंधर, लुधियाना सहित अन्य रूट शामिल हैं। लगभग 430 बसें रोजाना अन्य राज्यों के लिए चलती हैं।