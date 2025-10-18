Himachal News: दिवाली की मिठाई में मिले बाल, पेठा, गुलाब जामुन व रसगुल्ले फिंकवाए; कामधेनु के स्टाल पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में कामधेनु की ओर से सजाए मिठाई के स्टाल में बाल मिले हैं। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने कामधेनु के स्टाल का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई की खराब गुणवत्ता एवं मिठाई में बाल पाए जाने पर विभाग ने कार्रवाई की।



भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की टीम ने संजौली, ढली, मशोबरा और कामधेनु का हाई कोर्ट में लगे मिठाई के स्टाल का निरीक्षण किया। इस दौरान संजौली में 33 किलो खराब मिठाई फिंकवाई गई। इसमें 10 किलो पेठा, 10 किलो गुलाब जामुन, 12 किलो रसगुल्ले और एक किलो चमचम की मिठाई शामिल रही।

एडीएम की अगुवाई में टीम ने किया निरीक्षण अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा की अगुआई में भी टीम ने शोघी बाजार में मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण किया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की टीम ने शहर में मिठाई की दुकानों से सैंपल भी भरे हैं। टीम में फूड सेफ्टी अफसर शिमला शहरी डा. सुनील शर्मा और उनके सहयोगी चरण दास शामिल रहे।