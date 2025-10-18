Language
    Himachal News: दिवाली की मिठाई में मिले बाल, पेठा, गुलाब जामुन व रसगुल्ले फिंकवाए; कामधेनु के स्टाल पर कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:16 PM (IST)

    शिमला में कामधेनु के मिठाई स्टाल पर बाल मिलने से खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। टीम ने संजौली में 33 किलो खराब मिठाई नष्ट की, जिसमें पेठा, गुलाब जामुन और रसगुल्ले शामिल थे। एडीएम पंकज शर्मा के नेतृत्व में शोघी बाजार में भी दुकानों की जांच की गई और सैंपल लिए गए। अधिकारियों ने खराब मिठाई बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिलासपुर में भी छापेमारी की गई।

    शिमला में खराब गुणवत्ता एवं मिठाई में बाल पाए जाने पर कार्रवाई करती टीम।

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में कामधेनु की ओर से सजाए मिठाई के स्टाल में बाल मिले हैं। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने कामधेनु के स्टाल का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई की खराब गुणवत्ता एवं मिठाई में बाल पाए जाने पर विभाग ने कार्रवाई की। 

    भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की टीम ने संजौली, ढली, मशोबरा और कामधेनु का हाई कोर्ट में लगे मिठाई के स्टाल का निरीक्षण किया। इस दौरान संजौली में 33 किलो खराब मिठाई फिंकवाई गई। इसमें 10 किलो पेठा, 10 किलो गुलाब जामुन, 12 किलो रसगुल्ले और एक किलो चमचम की मिठाई शामिल रही। 

    एडीएम की अगुवाई में टीम ने किया निरीक्षण 

    अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा की अगुआई में भी टीम ने शोघी बाजार में मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण किया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की टीम ने शहर में मिठाई की दुकानों से सैंपल भी भरे हैं। टीम में फूड सेफ्टी अफसर शिमला शहरी डा. सुनील शर्मा और उनके सहयोगी चरण दास शामिल रहे। 

    सख्त कार्रवाई की जाएगी

    उन्होंने कहा कि सैंपल भरने के साथ दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मिठाई की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। खराब गुणवत्ता की मिठाई बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

    बिलासपुर में भी दी दबिश

    वहीं बिलासपुर जिले के झंडूता व बरठीं बाजार में मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर की टीम ने सहायक आयुक्त महेश कश्यप के नेतृत्व में दबिश दी। इस दौरान विभिन्न मिठाई के सैंपल भरे गए तथा सफाई व्यवस्था की भी जांच की गई।

