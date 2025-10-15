Language
    Himachal News: 'सरकार के आश्वासनों से आ गए हैं तंग' पेंशन सहित 7 मांगों के लिए HRTC पेंशनरों का शिमला में प्रदर्शन

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:10 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में HRTC पेंशनरों ने शिमला में पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनरों का कहना है कि वे सरकार के आश्वासनों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे।

    Hero Image

    शिमला में एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रदर्शन के दौरान। जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी सेवानिवृत कर्मचारियों ने समय पर पेंशन न मिलने, चिकित्सा बिलों की अदायगी न होने, डीए, एरियर व अन्य वित्तीय देनदारी का भुगतान न होने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 

    बुधवार को पेंशनरों ने निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद पुराने बस अड्डे से चौड़ा मैदान तक रोष रैली निकाली। इसमें राज्यभर से हजारों पेंशनरों ने भाग लिया। 

    पेंशनर्स यूनियन का दावा है कि आठ हजार पेंशनर इसमें शामिल हुए। पेंशनरों ने चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। 

    सरकार के आश्वासनों से आ गए हैं तंग : चौहान

    पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के राज्य अध्यक्ष केसी चौहान ने कहा कि अब निगम का पेंशनर सरकार व निगम प्रबंधन के बार-बार दिए आश्वासनों से तंग आ गया है। पहले एक माह की पेंशन अंतिम दिनों में मिलती थी। अब पेंशन एक माह देरी से मिल रही है। 

    अन्य विभागों के पेंशनरों के लिए है बजट, हमसे भेदभाव क्यों

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य विभागों व बोर्ड निगमों से सेवानिवृत्त 2 लाख पेंशनरों के लिए पेंशन के लिए बजट का प्रविधान कर सकती है तो एचआरटीसी से ही भेदभाव क्यों। उनकी पेंशन को बजट का प्रविधान क्यों नहीं किया जा रहा। 

    आमरण अनशन और सचिवालय घेराव होगा

    एचआरटीसी पेंशनर्ज संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से पेंशनरों की पीड़ा को विस्तार से रखा। प्रदर्शन के बाद पेंशनरों की सभी यूनियनों की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि सरकार यदि उनकी मांगे नहीं मानती तो वे आंदोलन तेज करेंगे। आने वाले दिनों में भूख हड़ताल, आमरण अनशन और सचिवालय का घेराव किया जाएगा। इसकी तिथि जल्द ही तय होगी।

    कई बार आश्वासन दे चुकी सरकार पर खोखले

    संघ के राज्य प्रधान देवराज ठाकुर ने पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कई बार उन्हें आश्वासन दे चुकी है कि समय पर पेंशन दी जाएगी लेकिन हर महीने 25 से 30 दिनों के बाद ही पेंशन जारी की जाती है पेंशनरों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र एचआरटीसी की सेवा में लगा दी लेकिन बुढ़ापे में अब उन्हें धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई पेंशनर बीमार अस्पतालों में पड़े हैं लेकिन उनके चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है वह अपना इलाज तक नहीं करवा पा रहे हैं।

    इन्होंने किया संबोधित

    राज्य उपाध्यक्ष सुरेंद्र गौतम, महासचिव नानक शांडिल, प्रधान मंडी इकाई अनूप कपूर, महासचिव कुल्लू इकाई गौरी लाल भारती, प्रधान बिलासपुर इकाई नथू राम ठाकुर, प्रधान ऊना इकाई किशोरी लाल, महासचिव सोलन इकाई विधि सिंह, जगरूप सिंह, जगदीश ठाकुर ने धरने को संबोधित किया। एचआरटीसी परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के सदस्य राज्य अध्यक्ष बृज लाल ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर सिंह, मुख्य सलाहकार बलराम पूरी, जिला अध्यक्ष कांगड़ा चमन पुंडीर, राज्य महासचिव रूप चंद, अतिरिक्त महासचिव राम, सलाहकार कांगड़ा इकाई रजनीश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बेली राम कुलवी, जिला अध्यक्ष ऊना रमेश चंद शर्मा, जिला अध्यक्ष सोलन भीम सिंह शास्त्री, अध्यक्ष अर्की इकाई चौधरी बलवीर चौधरी ने पेंशनरों का दर्द सुनाया। 

    ये हैं मुख्य मांगें

    • 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर आधारित भत्ते का एरियर का भुगतान करें।
    • डीए की लंबित किस्त व एरियर जारी किया जाए।
    • हर माह की पहली तारीख को पेंशन का भुगतान हो।
    • मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएं।
    • चिकित्सा बिलों का एकमुश्त भुगतान किया जाए।
    • 01 जनवरी 2016 से देय वेतनमान, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट का एरियर जारी हो।
    • सेवाकाल के दौरान के लंबित एरियर, इन्क्रीमेंट, टी.ए आदि का भुगतान किया जाए।

    पेंशनर्स 2023 से कर रहे आंदोलन

    निगम के पेंशनर्स दिसंबर 2023 और सितंबर 2024 में विधानसभा सत्रों के दौरान धरना प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से बैठक की थी। उन्हें सरकार से आश्वासन मिला। अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। 

    बालूगंज-विधानसभा पर मार्ग पर दिनभर रहा जाम 

    पेंशनरों के आंदोलन के चलते सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बालूगंज-विधानसभा मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। जिस कारण सबसे अधिक एचआरटीसी की टैक्सी सेवा बाधित हुई। पुलिस ने प्रबंध किए थे, लेकिन चौड़ा मैदान में वनवे हो गया था। पहले एक ओर और फिर दूसरी और वाहनों की आवाजाही हो रही थी।

