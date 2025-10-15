Himachal: डीए पर 3.62 लाख कर्मचारी व पेंशनर्स गदगद, 800 से 8000 का होगा लाभ; अब कितने प्रतिशत भुगतान बाकी?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को 3 प्रतिशत डीए देने की घोषणा की। इस घोषणा से 1.91 लाख कर्मचारियों व 1.71 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम 800 रुपये मासिक से लेकर मुख्य सचिव को 8 हजार रुपये तक का लाभ प्राप्त होगा।



प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से डीए मिलने का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के बीच में जाकर डीए देने की घोषणा की। दिवाली से पहले इस घोषणा कर्मचारी गदगद हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

13 प्रतिशत डीए अभी शेष प्रदेश के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत डीए मिलने के बाद 13 प्रतिशत डीए शेष रह गया है। डीए की घोषणा के तहत प्रदेश के कर्मचारियों को इस वर्ष अप्रैल से सितंबर तक का डीए तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद डीए समस्त कर्मचारियों को वेतन के साथ जोड़कर मिलेगा।

जुलाई, 2023 से लेकर आगे का लंबित पड़ा डीए प्रदेश सरकार की ओर से अलग से अधिसूचित किया जाएगा।