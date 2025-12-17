HRTC के बेड़े में शामिल होंगी 327 इलेक्ट्रिक बसें, एक महीने में दौड़ेंगी सड़कों पर, 53 जगह ई-चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में 297 ई-बसें इस माह के अंतिम सप्ताह या जनवरी में आना शुरू होंगी। इन बसों के आगमन से पहले आवश्यक सुविधाओं की तैयारी की जा रही है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
निगम के प्रबंध निदेशक डा. निपुण जिंदल ने सभी आरएम और डीएम को जल्द कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा है। प्रबंधन को फील्ड से जानकारी मिली है कि अधिकांश स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का कार्य आरंभ हो चुका है।
कंपनी के अधिकारी अगले सप्ताह हिमाचल प्रदेश आएंगे और चार्जिंग स्टेशनों की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। प्रदेश भर में 53 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद
एचआरटीसी 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जा रहा है, जिसमें पहले चरण में 297 बसें शामिल हैं। बाकी बसें अगले चरण में बेड़े में शामिल की जाएंगी।
यहां स्थापित हुए चार्जिंग स्टेशन
निगम प्रबंधन के अनुसार, शिमला लोकल वर्कशाप, ठियोग, नूरपुर, धर्मशाला, पालमपुर, हमीरपुर, नादौन, ऊना, बिलासपुर, मंडी, अर्की, नालागढ़, नाहन, कुल्लू, चंबा, लाहुल स्पीति, किन्नौर आदि स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
चार्जिंग स्टेशनों के लिए लग रहे नए विद्युत ट्रांसफार्मर
कुछ स्थानों पर शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। चार्जिंग स्टेशनों के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसके सिविल कार्यों की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपी गई है।
