HRTC के बेड़े में शामिल होंगी 327 इलेक्ट्रिक बसें, एक महीने में दौड़ेंगी सड़कों पर, 53 जगह ई-चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में 297 ई-बसें इस माह के अंतिम सप्ताह या जनवरी में आना शुरू होंगी। इन बसों के आगमन से पहले आवश्यक सुविधाओं की तैयारी की जा रही है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।



निगम के प्रबंध निदेशक डा. निपुण जिंदल ने सभी आरएम और डीएम को जल्द कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा है। प्रबंधन को फील्ड से जानकारी मिली है कि अधिकांश स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का कार्य आरंभ हो चुका है।



कंपनी के अधिकारी अगले सप्ताह हिमाचल प्रदेश आएंगे और चार्जिंग स्टेशनों की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। प्रदेश भर में 53 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।