Himachal News: हिमाचल पथ परिवहन निगम 1600 करोड़ के घाटे में, पेंशनारों को समय से नहीं मिल रही पेंशन

हिमाचल पथ परिवहन निगम 1600 करोड़ के घाटे में, पेंशनारों को समय से नहीं मिल रही पेंशन

शिमला, जागरण संवाददाता: हिमाचल पथ परिवहन निगम 1600 करोड़ के घाटे में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 1600 करोड़ के घाटे में है। परिवहन निगम की वित्तीय हालत ये है कि निगम के 10700 कर्मचारियों को वेतन की तय तिथि निर्धारित नहीं है। पेंशनरों को पेंशन कभी महीने के अंत में मिलती है तो कभी तीसरे-चौथे सप्ताह में। पेंशन के लिए 67.50 करोड़ की धनराशि मिलने पर ही भुगतान संभव हर महीने वेतन व पेंशन के लिए 67.50 करोड़ की धनराशि मिलने पर ही भुगतान संभव होता है। हर महीने परिवहन निगम का खर्च 140 करोड़ तक पहुंचता है और आमदनी 65 करोड़ तक सिमटकर रह जाती है। बसों में डीजल का दैनिक खर्च करीब एक करोड़ पहुंचा परिवहन निगम की बसों में डीजल का दैनिक खर्च करीब एक करोड़ पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में सबसे अधिक घाटे में चलने वाले निगम में परिवहन निगम शामिल है। राज्य पथ परिवहन निगम से अधिक घाटे में राज्य विद्युत बोर्ड है।

Edited By: Himani Sharma