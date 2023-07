Himachal pradesh News: लोकसभा चुनावों की तैयारी; भाजपा व कांग्रेस फील्ड में, दूसरे दल फिलहाल दूर

Himachal pradesh News लोकसभा चुनावों की तैयारी में काम शुरू कर दिया है। अन्य राजनीतिक दल जो हिमाचल में लंबे समय से सियासी जमीन तलाश रहे हैं। उनका कोई भी काम नहीं दिख रहा है। भले ही देश में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के नेता बैठकें कर रहे हैं। भाजपा ने हर बूथ में लोगों से मिलने के लिए संपर्क अभियान चलाया है।

लोकसभा चुनावों की तैयारी; भाजपा व कांग्रेस फील्ड में, दूसरे दल फिलहाल दूर

Your browser does not support the audio element.

शिमला, जागरण संवाददाता: भाजपा और कांग्रेस ने 2024 की तैयारी में काम शुरू कर दिया है। अन्य राजनीतिक दल जो हिमाचल में लंबे समय से सियासी जमीन तलाश रहे हैं। उनका कोई भी काम नहीं दिख रहा है। भले ही देश में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के नेता बैठकें कर रहे हैं। वहीं हिमाचल में कोई भी बड़ी राजनीतिक हलचल कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर किसी राजनीतिक दल कि नहीं दिख रही है। भाजपा ने हर बूथ में लोगों से मिलने के लिए संपर्क अभियान चलाया है। राज्‍य अध्‍यक्ष लगातार इस काम को लेकर जा रहे फील्‍ड में इसके लिए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष से लेकर राज्य अध्यक्ष लगातार इस काम को लेकर फील्ड में जा रहे हैं। राज्य में राज्य, जिला व मंडल स्तरीय सभी जगह भाजपा के नेता लोगों से मिलकर 9 साल में मोदी सरकार ने क्या काम की है, इसको लेकर जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कि 2024 में कैसे रणनीति तैयार की जाए। किस तरह से आगे का खाका बनाया जाएगा। शिमला से लेकर दिल्ली में हिमाचल की चार सीटों को लेकर प्लान बना रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 4 में से 3 सीटें वर्तमान में भाजपा के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है। भाजपा 2014 व 2019 की तर्ज पर अपने प्रदर्शन में दोहराते हुए चारों सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। 2019 में भी भाजपा ने चारों सीटों पर कब्जा किया था। मंडी के सांसद का देहांत होने के बाद फिर से हुए उपचुनाव इसी बीच भाजपा के मंडी के सांसद का देहांत होने के बाद फिर से वहां पर उपचुनाव हुए। वहां कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा। उन्होंने यह सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाली। कांग्रेस इस बार एक सीट को चार में तब्दील करने के लिए पसीना बहा रही है। वहीं भाजपा अपने पिछले दो चुनावों के प्रदर्शन को दोहराने के लिए पूरी तरह से कमर कसते हुए फील्ड में उतरी है।

Edited By: Himani Sharma