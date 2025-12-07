हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा में बड़ा फेरबदल, एस्कॉर्ट ड्यूटी की कमान सहित दो ASI बदले, क्यों हुआ बदलाव?

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। दो एएसआई के तबादले के साथ स्पीकर सुरक्षा की कमान अब नए सिरे से तय कर दी गई है। आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

क्यों किया गया बदलाव

एएसआई पवन कुमार, जो अब तक स्टेट सीआईडी में बतौर एस्कॉर्ट इंचार्ज स्पीकर के साथ तैनात थे, अस्वस्थ होने की वजह से उन्हें इंटर-स्टेट ड्रग सेक्रेटेरिएट, पंचकूला स्थानांतरित किया गया है।

इसलिए किया गया समायोजन

विभाग के अनुसार, पवन कुमार पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे थे, ऐसे में उनकी सुविधा और हल्की ड्यूटी प्रोफाइल के लिए यह समायोजन आवश्यक माना गया।

ऊना से स्टेट सीआईडी मुख्यालय भेजे अशोक, संभालेंगे सुरक्षा कमान

वहीं दूसरी ओर, एएसआई अशोक कुमार को स्टेट सीआईडी जिला ऊना से प्रमोशन पर स्टेट सीआईडी मुख्यालय भेजा गया है। आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि उन्हें आगे विधानसभा अध्यक्ष के एस्कॉर्ट इंचार्ज के रूप में ही अटैच रखा जाएगा। यानी, अब स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की एस्कॉर्ट ड्यूटी की पूरी कमान एएसआई अशोक कुमार के हाथों में होगी।