हिमाचल: पंचायत में मनरेगा कार्य में 14 दिन दिहाड़ी लगाने के बाद मिले मात्र 517 रुपये, गजब मामले पर क्या कहते हैं अधिकारी?

सहयोगी, डैहर (मंडी)। Himachal Pradesh News, विकास खंड सुंदरनगर की पंचायत बरोटी के भग्यातर गांव में मनरेगा कार्य में लगे 13 ग्रामीण मजदूरों को 14 दिन के मात्र 517 रुपये मजदूरी मिली। इससे ग्रामीणों में रोष है।



ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब उनके बैंक खातों में मजदूरी आई तो मात्र 517 रुपये की राशि थी। जब मजदूरों ने पंचायत प्रधान और अन्य प्रतिनिधियों से पूछताछ की तो प्रधान ने कहा कि जितना कार्य किया गया है और एमवी हुई है उसी के अनुसार दिहाड़ी बनती है।

