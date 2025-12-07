Language
    हिमाचल: बस में मंडी से ऊना लाए चरस की खेप, चंडीगढ़ पहुंचाने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़े महिला व पुरुष; जूतों में छिपा रखी थी चरस

    By Chanchal Bali Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    ऊना पुलिस ने कुरियाला मोड़ पर एक निजी बस से 1.175 किलोग्राम चरस बरामद की। मंडी जिले के चेत राम और तारा देवी को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने जूतों में ...और पढ़ें

    ऊना में निजी बस में सवार महिला और पुरुष से पुलिस ने चरस बरामद की है। सौ. पुलिस

    संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। जिला मुख्यालय के समीप कुरियाला मोड़ पर एक निजी बस में सवार मंडी जिला के महिला व एक पुरुष से 1.175 किलोग्राम चरस बरामद की है। 

    हिमाचल पुलिस की एसआईयू ने दोनों आरोपित चेत राम निवासी बनवाड़ी डाकघर थाची तहसील बालीचौकी थाना औट जिला मंडी व तारा देवी निवासी गांव निशेणी डाकघर गुराण तहसील बालीचौकी थाना औट जिला मंडी को गिरफ्तार कर लिया है। 

    पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम एसआईयू पुलिस को सूचना मिली कि हमीरपुर जिला के भोटा से ऊना के लिए आ रही निजी बस में महिला व पुरुष चरस की खेप लेकर ऊना की तरफ आ रहे हैं।

    पुलिस ने नाकाबंदी कर की कार्रवाई

    सदर पुलिस ने सूचना के आधार पर एसआईयू प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल मुख्य आरक्षी सुरिन्द्र कुमार, आरक्षी सौरभ शर्मा, आरक्षी राकेश चंद, सिटी चौकी से महिला आरक्षी रीना व मुख्य आरक्षी सौरभ शर्मा ने ऊना मुख्यालय के समीप कुरियाला मोड़ पर नाकाबंदी की।

    पुलिस ने बस में सवार महिला व पुरुष की ली तलाशी

    नाकाबंदी के दौरान भोटा से आ रही निजी बस को रोका और सवारियों की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर बस में एक महिला व पुरुष की तलाशी लेनी शुरू की। लेकिन पुलिस को तलाशी के दौरान दोनों से कोई संदिग्ध नशा बरामद नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों के जूते खुलवाए तो पुरुष चेतराम से 642 ग्राम तथा महिला तारा देवी के पहने जूतों से 533 ग्राम चरस बरामद की गई।

    बताया कहां ले जा रहे थे नशे की खेप

    पुलिस ने दोनों आरोपितों से 1.175 किलोग्राम चरस बरामद कर मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में आरोपितों ने बताया कि वे चरस की खेप लेकर चंडीगढ़ ले जा रहे थे और वहां पर इसे एक व्यक्ति को देना था। 

    और कड़ियां जोड़ रही पुलिस : एसपी

    एसपी ऊना अमित यादव ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में और कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है।

