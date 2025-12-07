कांगड़ा में हाईवे और फोरलेन पर अब नहीं चलेगी ओवरस्पीडिंग, रडार सिस्टम वाली गाड़ियों से पुलिस रखेगी नजर; कटेगा चालान
कांगड़ा जिले में हाईवे और फोरलेन पर पुलिस अब हाईटेक पेट्रोलिंग करेगी। नूरपुर पुलिस को तीन नई गाड़ियां मिली हैं जिनमें रडार सिस्टम और कैमरे लगे हैं। ये ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, नूरपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में अब हाईवे और फोरलेन पर पुलिस लगातार गश्त करेगी। विभाग ने पुलिस जिला नूरपुर में यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने व सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस जिला नूरपुर को तीन हाईटेक पेट्रोलिंग गाड़ियां दी हैं।
नूरपुर के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा के अनुसार आधुनिक तकनीक से लैस इन गाड़ियों को मीलवां से लेकर 32 मील तक फैले मुख्य हाईवे रूटों पर तैनात किया गया है।
गाड़ियों में लगे हैं रडार सिस्टम
एसपी ने बताया कि नई गाड़ियों में रडार सिस्टम लगे हैं, जो सामने से आ रहे वाहनों की गति तुरंत कैप्चर करेंगे, जबकि उच्च गुणवत्ता के कैमरे सड़क पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा स्पीड मीटर, जीपीएस ट्रैकिंग और ऑटोमेटिक लोकेशन सिस्टम जैसी सुविधाएं पुलिस की कार्रवाई को और तेज बनाएंगी।
मीलवां से 32 मील का क्षेत्र करेंगी कवर
एसपी ने बताया कि तीनों गाड़ियों में एक पेट्रोल, एक डीजल व एक इलेक्ट्रिक है। इन गाड़ियों की मदद से हाईवे पर हादसों में कमी और मृत्यु दर कम होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां मीलवां से लेकर 32 मील तक सारा क्षेत्र कवर करेंगी।
तेज रफ्तार वाहन चालकों पर रहेगी नजर
कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस अधिकारी इन हाईटेक गाड़ियों के माध्यम से न केवल तेज गति से चल रहे वाहनों पर नजर रखेंगे, बल्कि सड़क हादसे होने पर तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। अत्याधुनिक कैमरे चारों दिशा में फोटो और वीडियो बना सकते हैं, जिससे पुलिस को नाकाबंदी के लिए अतिरिक्त सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने कहा कि हाईटेक पेट्रोलिंग गाड़ियों के माध्यम से पुलिस हाईवे सुरक्षा को मजबूत करेगी, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।
