हिमाचल: HPU शैक्षणिक परिषद का बड़ा फैसला, अब इक्डोल से कोर्स में लगेगी दोगुना अवधि, कॉलेज में शुरू होगा AI कोर्स

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh University, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की शैक्षणिक परिषद ने इक्डोल में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री की पूर्णता अवधि को दोगुना करने को मंजूरी दी है। इसके तहत अब स्नातक की डिग्री तीन के बजाय छह और स्नातकोत्तर (पीजी) की दो के बजाय चार साल में पूरी करने का समय मिलेगा।



इसके अलावा नौकरी के साथ पीएचडी भी कर सकेंगे, वहीं आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को संबंधित कालेजों में एआइ और डाटा साइंस में बीएससी शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।



यह निर्णय एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह की अध्यक्षता में हुई शैक्षणिक परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में 37 सदस्य उपस्थित रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांच शोध केंद्रों की स्थापना को मंजूरी शैक्षणिक परिषद ने विभिन्न प्रासंगिक संकाय के तहत पांच शोध केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी। इसके अलावा कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव विश्वविद्यालय में कार्यरत शोध कर्मचारियों, वरिष्ठ शोध अधिकारियों, शोध अधिकारियों और परियोजना अधिकारियों के बारे में भी चर्चा की।