हिमाचल हाई कोर्ट ने तत्कालीन PWD सचिव को किया तलब, अदालत को गुमराह करने पर मांगा स्पष्टीकरण

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत को गुमराह करने से जुड़े मामले में तत्कालीन लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव अभिषेक जैन को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए चार जून 2025 को पारित परंतु 25 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित आदेश को कैसे कायम रखा जा सकता है।



कोर्ट ने उक्त अधिकारी को यह विस्तृत जानकारी देने के आदेश भी दिए कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिए ड्राफ्ट के आधार पर अर्ध न्यायिक आदेश पारित करने और उस पर साइन करने को कैसे सही ठहरा सकते हैं।

जनहित और रिट याचिका की संयुक्त सुनवाई पर आदेश मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका और रिट याचिका की संयुक्त सुनवाई के पश्चात जारी किए। इस मामले में एकलपीठ ने 14 अक्टूबर 2025 को सुनवाई के पश्चात पाया था कि पुनरीक्षण याचिका में पारित विवादित आदेश में दिखाई गई निर्णय की तारीख चार जून 2025 है, जबकि उस पर उपरोक्त अधिकारी के हस्ताक्षर की तारीख 25 जुलाई 2025 है।