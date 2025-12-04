हिमाचल: सैनिक स्कूल सुजानपुर में छात्र से रैगिंग, शारीरिक रूप से गलत हरकतें की; पीड़ित का दो बार आत्महत्या का प्रयास

रणवीर ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में स्थति सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा में रैगिंग का मामला सामने आया है। आठवीं कक्षा के छात्र से जमा दो के छह छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोपितों पर शारीरिक रूप से गलत हरकतें करने का आरोप भी लगाया है। उसने तंग आकर दो बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। पीड़ित छात्र ने पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को सौंपी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपित छह वरिष्ठ छात्र दो वर्ष से उसे पीट रहे हैं और आत्महत्या के लिए उकसाते हैं। हाउस वार्डन पर भी पीटने तथा गाली-गलौज का आरोप लगाया है।

एसपी के निर्देश पर मामला दर्ज एसपी के निर्देश पर सुजानपुर थाना की टीम ने स्कूल में छानबीन की तथा आरोपित छात्रों व दो हास्टल वार्डन पर मामला दर्ज कर लिया। जहां कैमरा नहीं, वहां ले जाकर पीटते थे चंबा जिले के डलहौजी के निवासी पीड़ित छात्र ने शिकायत में कहा है कि आरोपित करीब दो साल से कमीज के बटनों को डरा-धमकाकर खुलवाते हैं। मुर्गा बनाकर हैंगर पाइप व लातों से पीटते हैं। जहां कोई कैमरा नहीं है, वहां ले जाकर पीटते हैं। आरोपित ने उसे धमकाया कि इतना परेशान करेंगे कि वह स्कूल छोड़ कर भाग जाएगा।

हाउस वार्डन से शिकायत की तो उन्होंने भी पीटा आरोप है कि उसे लंबे समय तक बिना कारण खड़े रखा जाता था। जब उसने हाउस वार्डन मुकेश व देशराज से शिकायत की तो उन्होंने भी उसे पीटा और कहा कि अगर तेरे पापा तुझे मारेंगे तो उनके खिलाफ भी तुम एफआइआर करवाओगे।

पिता ने शिकायत की तो वार्डन ने छात्र को 45 मिनट मुर्गा बनाया पता चला है कि सैनिक स्कूल प्रबंधन से भी छात्र के पिता ने 27 सितंबर को ईमेल से प्रधानाचार्य से शिकायत की थी। पिता ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर भी काल की थी। आरोप है कि हास्टल वार्डन ने इस पर पीड़ित छात्र को 45 मिनट तक मुर्गा बनाकर रखा।