हिमाचल सरकार ने तीन साल में 19 कॉलेज बंद, 1372 स्कूल मर्ज व डाउनग्रेड किए, विधानसभा में रखा पद समाप्त करने का भी आंकड़ा

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में तीन साल में 19 कॉलेज बंद किए गए हैं, जबकि 1372 स्कूलों को मर्ज व डाउनग्रेड किया गया है। 376 पद समाप्त किए गए हैं। विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने सदन में यह जानकारी दी।



सरकार ने बताया कि 10 मार्च 2023 की अधिसूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 19 राजकीय कॉलेज, संस्कृत कॉलेज बंद किए गए, जिन्हें पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में खोला था। इन कॉलेजों के क्रियाशील न होने के कारण 376 शिक्षक व गैर-शिक्षक पद समाप्त किए गए।

रिड़कमार कॉलेज जनहित में दोबारा खोला रिड़कमार कालेज दोबारा जनहित में खोला गया है और 11 पद बहाल किए गए हैं। सरकार ने बताया कि जिन 7 कालेजों को बंद किया गया है उनमें 2 कालेज में शून्य नामांकन था जबकि 5 क्रियाशील नहीं थे। इन कॉलेजों में 108 पद सरप्लस पूल में भेजे गए हैं। पद समाप्त नहीं किए गए।