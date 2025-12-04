Language
    हिमाचल: दो साल में 26,324 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, विपक्ष ने सरकार से पूछा लंबित वित्तीय लाभ कब होंगे जारी?

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश में पिछले दो सालों में 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और सरकार ने 8,436 नए पद सृजित किए हैं। सरकार ने सदन मे ...और पढ़ें

    सीएम सुक्खू ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभ का भुगतान सरकार जल्द करेगी।

    राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्षों में 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इस अवधि में सरकार ने 8,436 नए पद सृजित किए हैं। सरकार ने सदन में प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को देय पेंशन समय पर प्रदान की जा रही है।

    वित्त वर्ष 2025-26 (19 नवंबर तक) के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम 8874.25 लाख जारी किया गया है।

    सेवानिवृत कर्मियों के वित्तीय लाभ लंबित

    विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के कुछ भत्ते, मेडिकल बिल, ग्रेच्युटी एवं अन्य देनदारियां लंबित पड़ी हैं। प्रदेश की विकट वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान करने में थोड़ा विलंब हो रहा है। 

    सरकार ने बताया कब होगा भुगतान

    सरकार ने वित्तीय स्थिति बेहतर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जैसे-जैसे सुदृढ़ हो रही है, वैसे-वैसे कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का भुगतान किया जा रहा है।

    चौपाल में आरडीएसएस के तहत 3.37 करोड़ खर्च

    पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को आरडीएसएस योजना के तहत 515.81 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 305.35 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं, जबकि 210.46 करोड़ रुपये वर्ष 31 मार्च 2026 तक उपयोग हेतु उपलब्ध हैं। विधायक बलबीर वर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि चौपाल को 3.37 करोड़ खर्च किए हैं।

