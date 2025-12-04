हिमाचल: दो साल में 26,324 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, विपक्ष ने सरकार से पूछा लंबित वित्तीय लाभ कब होंगे जारी?

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्षों में 26,324 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इस अवधि में सरकार ने 8,436 नए पद सृजित किए हैं। सरकार ने सदन में प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को देय पेंशन समय पर प्रदान की जा रही है।



वित्त वर्ष 2025-26 (19 नवंबर तक) के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्लेम 8874.25 लाख जारी किया गया है।

सेवानिवृत कर्मियों के वित्तीय लाभ लंबित विधायक त्रिलोक जम्वाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के कुछ भत्ते, मेडिकल बिल, ग्रेच्युटी एवं अन्य देनदारियां लंबित पड़ी हैं। प्रदेश की विकट वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान करने में थोड़ा विलंब हो रहा है।