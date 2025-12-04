हिमाचल: CM सुक्खू के 5 सलाहकार पर हर महीने कितने लाख का खर्च, किसने किए विदेश दौरे? सरकार ने सदन में दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में पांच सलाहकारों को नियुक्त किया गया है। इनके वेतन सहित अन्य सुविधाओं पर हर माह लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। राज्य व राज्य के बाहर दौरों पर भी सरकार ने लाखों रुपये व्यय किए हैं।



भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सदन में यह जानकारी दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री अपने सलाहकारों से नीतिगत मामलों पर मौखिक रूप से परामर्श लेते हैं।



मुख्यमंत्री कार्यालय में इन चर्चाओं का कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। पर्यटन एवं हिमाचल प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की फाइलें सलाहकार (इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) को भेजी जाती हैं।