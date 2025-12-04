Himachal BJP Rally: 'सुक्खू आकाओं को खुश करने के लिए कर रहे हिंदू विरोधी कार्य', जयराम का आह्वान; अब आरपार की लड़ाई

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने जोरावर स्टेडियम में बड़ा प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि तपोवन का ताप बढ़ गया है।

जयराम ने कहा कि सदन में सुक्खू को राधे राधे बोला, इसके बाद उन्होंने भी एक कार्यक्रम में माइक पकड़ा और राधे राधे कह दिया। चलो थोड़े सनातनी तो बने। पहले तो बच्चों से पूछ रहे थे कि राधे-राधे क्यों बोल रहे हो।



विद्यार्थी परिषद पर अनावश्यक तौर पर लाठी चार्ज कर लहूलुहान कर दिया। मुख्यमंत्री को कह दिया अब आरपार की लड़ाई है। युवा सड़कों पर निकल गया है।



सुक्खू ने सरकार बनने के बाद पत्रकारों को कहा कि 97 प्रतिशत हिंदुओ को हरा कर आए हैं। यह सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए बोलते हैं।



बिहार जीत की नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को बधाई। बिहार की कांग्रेस बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई और हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल आल्टो में फिट होगा।