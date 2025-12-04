Himachal BJP Rally: 'सुक्खू आकाओं को खुश करने के लिए कर रहे हिंदू विरोधी कार्य', जयराम का आह्वान; अब आरपार की लड़ाई
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी रैली को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर हिंदू विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुक्खू अ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने जोरावर स्टेडियम में बड़ा प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि तपोवन का ताप बढ़ गया है।
जयराम ने कहा कि सदन में सुक्खू को राधे राधे बोला, इसके बाद उन्होंने भी एक कार्यक्रम में माइक पकड़ा और राधे राधे कह दिया। चलो थोड़े सनातनी तो बने। पहले तो बच्चों से पूछ रहे थे कि राधे-राधे क्यों बोल रहे हो।
विद्यार्थी परिषद पर अनावश्यक तौर पर लाठी चार्ज कर लहूलुहान कर दिया। मुख्यमंत्री को कह दिया अब आरपार की लड़ाई है। युवा सड़कों पर निकल गया है।
सुक्खू ने सरकार बनने के बाद पत्रकारों को कहा कि 97 प्रतिशत हिंदुओ को हरा कर आए हैं। यह सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए बोलते हैं।
बिहार जीत की नरेन्द्र मोदी और अमित शाह को बधाई। बिहार की कांग्रेस बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई और हिमाचल में कांग्रेस विधायक दल आल्टो में फिट होगा।
हिमाचल में नहीं आ रहा योजनाओं का पैसा
हिमाचल में चारों ओर तबाही है। हिम केयर का पैसा नहीं आ रहा है। गृहिणी योजना, मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना, सहारा योजना का पैसा नहीं आ रहा।
सीएम के लिए समोसा और मुर्गा जरूरी
मुख्यमंत्री के लिए समोसा और मुर्गा जरूरी है। ऐसे मामलों पर जांच बैठाई जाती है। योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। आपदा पीड़ितों को राहत नहीं मिली है।
यह भी पढ़ें: BJP Rally: अनुराग बोले- 97% हिंदुओं में जीतने वालों ने संजौली मस्जिद मामले में दिया संरक्षण, वीरभद्र की तारीफ की
सीयू का पैसा क्यों जमा नहीं हो रहा
धर्मशाला सेंट्र्र्ल यूनिवर्सिटी का पैसा क्यों जमा नहीं हो रहा। पालमपुर में कृषि विवि की जमीन लीज में देने की बात कर रहे हैं। धारा 118 में बदलाब लाने का काम कांग्रेस कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।