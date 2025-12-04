Language
    हिमाचल सरकार के खिलाफ BJP का जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन, राजीव भारद्वाज का आह्वान- 3 नेताओं की टीम करेगी बदलाव

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    धर्मशाला में भाजपा ने हिमाचल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तपोवन के पास जोरावर स्टेडियम में एकत्रित होकर सरकार पर विकास कार्य न करने क ...और पढ़ें

    धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में भाजपा की रैली में जुटे कार्यकर्ता। जागरण

    जगरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा परिसर तपोवन के समीप जोरावर स्टेडियम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे हैं। भाजपा सरकार के तीन साल के कार्यकाल में काम न होने के आरोप में प्रदर्शन कर रही है। 

    पार्टी प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सांसद अनुराग ठाकुर, इंदु गोस्वामी, डॉ. राजीव भारद्वाज भी रैली स्थल पर पहुंचे।

    जयराम, बिंदल व अनुराग की टीम बदल देगी सरकार

    सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि आप सभी के दर्शन करने को हम सभी सांसद दिल्ली से अभी पहुंचे हैं। कांग्रेस कितनी कचरा-कचरा हो गई है। हिमाचल सरकार की क्या स्थिति है, सभी जानते हैं। पूरे हिमाचल से यहां इस भ्रष्ट सरकार को बदलने आए हैं। उठो जागो तब तक चलो, जब तक सरकार को नहीं बदल दो। इस सरकार को जयराम, बिंदल और अनुराग की टीम आपके सहयोग से बदल देगी।

    सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें : सुरेश कश्यप

    शिमला के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि माफिया राज प्रदेश में है। व्यवस्था परिवर्तन का नाम लेकर यह सरकार सत्ता में आई थी, कभी ऊना में गोली चलती है, कभी सोलन में गोली चलती हैं। यह मित्रों की सरकार है। फ्री यूनिट बिजली देने की बात करते थे, अब फ्री बिजली भी बंद कर दी। तीन वर्ष के कुशासन के खिलाफ संकल्प लेकर जाएं। सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें।

    सह प्रभारी बोले, सारी सड़कें जाम, हमारी बसों को दूर रोकने का प्रयास

    पार्टी सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि जितनी जनता हैं उतनी आवाज कम है। आवाज सुक्खू के कान तक पहुंचनी चाहिए। सारे रास्ते जाम हैं। हमारी बसों को भी दूर-दूर रोकने का प्रयास किया गया है। कई किलोमीटर पैदल चल कर यहां पहुंचे कार्यकर्ता सम्मानीय हैं। कई संस्थान सुक्खू सरकार में बंद कर दिए। किए वायदे पूरा करने में कांग्रेस विफल रही।

    निकम्मी सरकार हिमाचल में राज कर रही है। नौकरी से निकालने का काम इस सरकार ने किया है। वेतन भी समय पर आ जाए कर्मचारियों के लिए वो ही बहुत है। आज से कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।

