हिमाचल सरकार के खिलाफ BJP का जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन, राजीव भारद्वाज का आह्वान- 3 नेताओं की टीम करेगी बदलाव

जगरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा परिसर तपोवन के समीप जोरावर स्टेडियम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे हैं। भाजपा सरकार के तीन साल के कार्यकाल में काम न होने के आरोप में प्रदर्शन कर रही है।



पार्टी प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सांसद अनुराग ठाकुर, इंदु गोस्वामी, डॉ. राजीव भारद्वाज भी रैली स्थल पर पहुंचे।

जयराम, बिंदल व अनुराग की टीम बदल देगी सरकार सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि आप सभी के दर्शन करने को हम सभी सांसद दिल्ली से अभी पहुंचे हैं। कांग्रेस कितनी कचरा-कचरा हो गई है। हिमाचल सरकार की क्या स्थिति है, सभी जानते हैं। पूरे हिमाचल से यहां इस भ्रष्ट सरकार को बदलने आए हैं। उठो जागो तब तक चलो, जब तक सरकार को नहीं बदल दो। इस सरकार को जयराम, बिंदल और अनुराग की टीम आपके सहयोग से बदल देगी।

सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें : सुरेश कश्यप शिमला के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि माफिया राज प्रदेश में है। व्यवस्था परिवर्तन का नाम लेकर यह सरकार सत्ता में आई थी, कभी ऊना में गोली चलती है, कभी सोलन में गोली चलती हैं। यह मित्रों की सरकार है। फ्री यूनिट बिजली देने की बात करते थे, अब फ्री बिजली भी बंद कर दी। तीन वर्ष के कुशासन के खिलाफ संकल्प लेकर जाएं। सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें।