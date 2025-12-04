Language
    हिमाचल विधानसभा: विपक्ष ने सुक्खू की लंदन यात्रा पर उठाया सवाल, CM बोले- कई तरह की चर्चाएं हो रहीं; बताई सच्चाई

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लंदन यात्रा पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने यात्रा को राज्य के विकास के लिए बताय ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बात रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

    राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश विधान सभा में विपक्ष ने सीएम सुक्खू की लंदन यात्रा पर प्रश्न पूछा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी लंदन यात्रा पूरी तरह निजी थी। वह अपनी बेटी के दाखिले के सिलसिले में वहां गए थे।

    उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान आने-जाने के टिकट, होटल में ठहरने, खाने-पीने और चाय सहित सभी खर्चों का भुगतान उन्होंने अपने कार्ड से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लेन-देन आनलाइन किए गए। 

    उन्होंने यह भी बताया कि विधायकों को सरकारी खर्च पर विदेश जाने की सुविधा मिलती है, लेकिन उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। 

    विपिन परमार ने उठाया था सवाल

    मुख्यमंत्री ने यह जानकारी वीरवार को विधानसभा में विशेष वक्तव्य के दौरान दी। भाजपा के विधायक विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री की लंदन यात्रा को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण यह प्रश्न नहीं पूछा जा सका। 

    सीएम बोले, कई तरह की चर्चाएं हो रहीं

    मुख्यमंत्री ने सदन में उत्तर देने की इच्छा जताई, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें प्रश्नकाल के बाद वक्तव्य देने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा हुआ परमार ने यह प्रश्न पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी लंदन यात्रा को लेकर इंटरनेट मीडिया में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। 


    जयराम ने भी किया सुक्खू की बात का समर्थन

    नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री के वक्तव्य को यह कहते हुए जायज ठहराया कि इंटरनेट मीडिया पर हर कोई कुछ भी लिखता रहता है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

