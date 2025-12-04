हिमाचल विधानसभा: विपक्ष ने सुक्खू की लंदन यात्रा पर उठाया सवाल, CM बोले- कई तरह की चर्चाएं हो रहीं; बताई सच्चाई

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। Himachal Pradesh News, हिमाचल प्रदेश विधान सभा में विपक्ष ने सीएम सुक्खू की लंदन यात्रा पर प्रश्न पूछा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी लंदन यात्रा पूरी तरह निजी थी। वह अपनी बेटी के दाखिले के सिलसिले में वहां गए थे।



उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान आने-जाने के टिकट, होटल में ठहरने, खाने-पीने और चाय सहित सभी खर्चों का भुगतान उन्होंने अपने कार्ड से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लेन-देन आनलाइन किए गए।



उन्होंने यह भी बताया कि विधायकों को सरकारी खर्च पर विदेश जाने की सुविधा मिलती है, लेकिन उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया।

विपिन परमार ने उठाया था सवाल मुख्यमंत्री ने यह जानकारी वीरवार को विधानसभा में विशेष वक्तव्य के दौरान दी। भाजपा के विधायक विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री की लंदन यात्रा को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण यह प्रश्न नहीं पूछा जा सका।