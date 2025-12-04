हिमाचल: काम में देरी पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करेगी सरकार, मंत्री विक्रमादित्य ने दे दी बड़ी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में किसी भी ठेकेदार को दूसरी सड़क का काम तभी सौंपा जाएगा, जब पहला काम सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में ठेकेदारों के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे, जिसके तहत प्रारंभ में एक ठेकेदार को केवल दो सड़कों का काम दिया जाएगा।



यदि किसी ठेकेदार के काम में कमी या गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, तो उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। यह जानकारी कांग्रेस विधायक भवानी पठानिया द्वारा नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दी गई।



विक्रमादित्य ने कहा कि ठेकेदार विभाग पर हावी नहीं होंगे, बल्कि विभाग उनसे काम लेगा। उन्होंने गुणवत्ता के मामले में किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार किया।