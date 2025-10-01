Himachal Pradesh University हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 200 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहली अक्टूबर से इनसे काम न लेने के आदेश दिए हैं क्योंकि इनकी कंपनियों के साथ करार रिन्यू नहीं किया गया। कर्मचारी इस चिंता में हैं कि समझौता न होने पर क्या होगा।कर्मचारी कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देंगे।

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh University, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के 200 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्ष व शाखा के अध्यक्ष से पहली अक्टूबर से इन कर्मचारियों से कोई काम न लेने के आदेश दिए हैं। इनकी कंपनियों के साथ हुए करार को रिन्यू नहीं किया गया है, इस कारण इनकी सेवाएं लेने से इन्कार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब फिर से छह अक्टूबर तक करार होने की संभावना है। वहीं इसके विरोध में आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज पहली अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देने की बात कही है। त्योहारी सीजन में दिया झटका एचपीयू में ये कर्मचारी 10 वर्ष से आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे थे। युवाओं को त्योहारी सीजन में प्रशासन ने झटका दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशों के बाद शाखा के अधिकारियों और विभाग के अध्यक्षों ने भी इन कर्मचारियों को बुधवार से कार्यालय न आने की बात कही है। हालांकि प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल इन्हें ब्रेक दी जा रही है।