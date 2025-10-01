प्रबाेध सक्सेना हिमाचल बिजली बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त, संजय गुप्ता बने पीसीबी अध्यक्ष, अब कौन होगा मुख्य सचिव?

Himachal Pradesh Chief Secretary हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को राज्य विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आईएएस अधिकारी सक्सेना ने मंगलवार को ही पदभार ग्रहण किया। वर्तमान में विद्युत बोर्ड अध्यक्ष संजय गुप्ता अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। अब सवाल है कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा वरिष्ठता में केके पंत का नाम सबसे आगे है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Chief Secretary, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त प्रबोध सक्सेना को राज्य विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिकारिक अधिसूचना आज बुधवार को जारी की जाएगी।

