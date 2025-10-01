Language
    प्रबाेध सक्सेना हिमाचल बिजली बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त, संजय गुप्ता बने पीसीबी अध्यक्ष, अब कौन होगा मुख्य सचिव?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    Himachal Pradesh Chief Secretary हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को राज्य विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आईएएस अधिकारी सक्सेना ने मंगलवार को ही पदभार ग्रहण किया। वर्तमान में विद्युत बोर्ड अध्यक्ष संजय गुप्ता अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। अब सवाल है कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा वरिष्ठता में केके पंत का नाम सबसे आगे है।

    वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना, संजय गुप्ता और केके पंत।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Chief Secretary, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त प्रबोध सक्सेना को राज्य विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिकारिक अधिसूचना आज बुधवार को जारी की जाएगी।

    आईएएस अधिकारी प्रबोध सक्सेना मंगलवार को ही मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के कुछ ही घंटों बाद सरकार ने उन्हें बिजली बोर्ड की कमान सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने मंगलवार देर सायं सचिव (ऊर्जा) राकेश कंवर के कार्यालय में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया।

    मौजूदा समय में बिजली बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे संजय गुप्ता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है।  

    कौन होगा मुख्य सचिव

    अब सवाल यह उठ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। वरिष्ठता में केके पंत का नाम अब सबसे आगे माना जा रहा है। सरकार आज इस संबंध में घोषणा कर सकती है। पंत 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 

