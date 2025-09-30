हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना हुए सेवानिवृत्त, कौन संभालेगा अब कार्यभार?

Himachal Pradesh Chief Secretary हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। राज्य सचिवालय में उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। सक्सेना ने प्रदेश के विकास में सभी के योगदान को सराहा और कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अगला मुख्य सचिव कौन होगा जिसमें केके पंत का नाम सबसे आगे है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Chief Secretary, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर मंगलवार को राज्य सचिवालय में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रबोध सक्सेना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपने गठन के उपरांत उल्लेखनीय विकास किया है। यह प्रदेश के लोगों, नेतृत्व, अधिकारियों, कर्मचारियों व सभी के सहयोग से संभव हुआ है।

प्रदेश के अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करते हैं। प्रदेश में मौसम कितना भी प्रतिकूल हो कर्मचारी हमेशा ही उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करते आए हैं। मुख्य सचिव मार्च माह में सेवानिवृत हो गए थे, लेकिन केंद्र सरकार से छह माह की एक्सटेंशन मिलने के बाद आज उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

अपने सेवाकाल के दौरान की स्मृतियां साझा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल के लोग बहुत मेहनतकश और ईमानदार हैं। हिमाचल में सेवा के दौरान हमेशा उन्हें अपने परिवार का अहसास हुआ। उन्होंने प्रदेश व प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

कौन होगा अगला चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार अब कौन अधिकारी संभालेगा, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। नया अधिकारी कल से कार्यभार संभालेगा। इस लिस्ट में केके पंत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है।