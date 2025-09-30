Language
    हिमाचल के पर्यटन स्थलों की अब हेली टैक्सी में करें सैर, पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज दिवाली से शुरू करेंगे सेवाएं

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:42 PM (IST)

    Himachal Pradesh Heli Taxi Service हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पर्यटकों के लिए पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज हेली टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ और जुब्बड़हट्टी से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। अभी शुल्क दरें निर्धारित नहीं हुई हैं। यह सेवा उड़ान-5.0 के तहत शुरू हो रही है जिससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

    दिवाली से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में हेली टैक्सी सेवा शुरू हो जाएगी। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Heli Taxi Service, हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों को हवाई सफर की बेहतर सुविधा मिलने वाली है। पर्यटकों को हवाई सैर करवाने के लिए पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज कंपनियां अक्टूबर में दिवाली से हेली टैक्सी सेवा शुरू कर रहे हैं।

    इसके तहत पवन हंस के हेलीकाॅप्टर चंडीगढ़ से उड़ान भरेंगे, जबकि हेरिटेज एयरवेज के हेलीकाॅप्टर जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से उड़ान भरकर संजौली हेलीपोर्ट में पर्यटकों को लेकर आएंगे। यदि पर्यटक जनजातीय किन्नौर जिला की सैर करना चाहेंगे तो हेलीकाॅप्टर रिकांगपिओ तक जाएगा और वहां से वापस लौटेगा।

    अभी तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने वाली दोनों कंपनियों ने शुल्क दरें निर्धारित नहीं की हैं। हेली टैक्सी सेवा उड़ान-5.0 के तहत शुरू हो रही है, इस योजना में कंपनियों को शुल्क गैप फंडिंग केंद्र सरकार से 80 प्रतिशत और हिमाचल सरकार से 20 प्रतिशत होगी।

    इस योजना के तहत हवाई सफर का शुल्क कम रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इसमें फंडिंग रहेगी। 

    मंडी और कुल्लू की भी सैर होगी

    पवन हंस प्राप्त रूट से उड़ान भरकर पर्यटकों को मंडी, कुल्लू तक सैर करवाएगा। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली तक भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। 

    दिवाली से हेली टैक्सी सेवा शुरू होगी

    केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत एक साल पहले पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज को हेली टैक्सी के रूट्स प्रदान किए गए थे। अब दिवाली से पर्यटकों के लिए प्रदेश के चिंह्नित रूटों पर हेली टैक्सी सेवा शुरू होने की संभावना है। अब इसमें शुल्क दरें निर्धारित होना शेष रह गया है।

