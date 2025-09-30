हिमाचल के पर्यटन स्थलों की अब हेली टैक्सी में करें सैर, पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज दिवाली से शुरू करेंगे सेवाएं

Himachal Pradesh Heli Taxi Service हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पर्यटकों के लिए पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज हेली टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ और जुब्बड़हट्टी से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। अभी शुल्क दरें निर्धारित नहीं हुई हैं। यह सेवा उड़ान-5.0 के तहत शुरू हो रही है जिससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Heli Taxi Service, हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों को हवाई सफर की बेहतर सुविधा मिलने वाली है। पर्यटकों को हवाई सैर करवाने के लिए पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज कंपनियां अक्टूबर में दिवाली से हेली टैक्सी सेवा शुरू कर रहे हैं।

इसके तहत पवन हंस के हेलीकाॅप्टर चंडीगढ़ से उड़ान भरेंगे, जबकि हेरिटेज एयरवेज के हेलीकाॅप्टर जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से उड़ान भरकर संजौली हेलीपोर्ट में पर्यटकों को लेकर आएंगे। यदि पर्यटक जनजातीय किन्नौर जिला की सैर करना चाहेंगे तो हेलीकाॅप्टर रिकांगपिओ तक जाएगा और वहां से वापस लौटेगा।

अभी तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने वाली दोनों कंपनियों ने शुल्क दरें निर्धारित नहीं की हैं। हेली टैक्सी सेवा उड़ान-5.0 के तहत शुरू हो रही है, इस योजना में कंपनियों को शुल्क गैप फंडिंग केंद्र सरकार से 80 प्रतिशत और हिमाचल सरकार से 20 प्रतिशत होगी।

इस योजना के तहत हवाई सफर का शुल्क कम रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इसमें फंडिंग रहेगी। मंडी और कुल्लू की भी सैर होगी पवन हंस प्राप्त रूट से उड़ान भरकर पर्यटकों को मंडी, कुल्लू तक सैर करवाएगा। प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली तक भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी।