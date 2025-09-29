मनाली घूमने जा रहे पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर, 34 दिन बाद बहाल हुई सैलानियों के लिए लग्जरी बस सेवा; होटल में ऑफर
Manali tourism मनाली घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। बाढ़ के कारण हुए नुकसान के बाद 34 दिन बाद लग्जरी बसें पर्यटकों को लेकर मनाली पहुंची हैं। अमृतसर से चली एक बस में 35 पर्यटक थे। पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है क्योंकि हवाई सेवाएं न होने के कारण लग्जरी बसें ही सहारा हैं।
जागरण संवाददाता, मनाली। Manali tourism, देश व दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाले मशहूर पर्यटन स्थल मनाली घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है। बाढ़ के कारण हुए नुकसान से मनाली नगर ऊपर रहा है। 34 दिन बाद लग्जरी बसें पर्यटकों को लेकर पर्यटन नगरी मनाली पहुंच गईं।
आज ट्रायल के तौर पर नार्दर्न कंपनी की एक बस सोमवार सुबह 10 बजे मनाली के वोल्वो बस स्टैंड पहुंची। इसमें पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के लगभग 35 पर्यटक सवार थे। यह बस रविवार शाम 9 बजे अमृतसर से रवाना हुई और आज सुबह 10:30 बजे मनाली बस स्टैंड पहुंची।
लग्जरी बसों पर निर्भर है मनाली का पर्यटन
इस बस के अलावा और भी पांच लग्जरी बसें मनाली पहुंची हैं। इससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हवाई सेवाएं न होने के कारण यह लग्जरी बसें मनाली की रीढ़ बन गई हैं। पर्यटन कारोबार लग्जरी बसों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। गत 26 अगस्त के बीच की बारिश से कुल्लू जिला का मंडी से सड़क नेटवर्क बुरी तरह तहस-नहस हुआ। था।
दशहरा सीजन में कारोबार बढ़ने की उम्मीद
विंटर टूरिज्म सीजन से पहले कुल्लू मनाली में दशहरा खुशियां लेकर आ रहा है। वोल्वो बसों के मनाली पहुंचना सभी के लिए शुभ संकेत है। लग्जरी बसों के साथ राज्य सरकार ने भी अपनी बसें विभिन्न राज्यों को भेजनी शुरू कर दी हैं।
पर्यटन कारोबारी बोले, बेहतर कारोबार की उम्मीद बंधी
पर्यटन कारोबारी जगदीश, सोनम, रोहित, सोनू व रवि का कहना है कि विंटर सीजन से पहले सड़कों की बहाली और पर्यटकों का मनाली पहुंचना अच्छा संकेत है। उनका कहना है कि ब्यास नदी में आई बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है लेकिन अब स्थितियां सामान्य होने से बेहतरी की उम्मीद बढ़ी है।
सप्ताहांत में ऑक्यूपेंसी बढ़ने की उम्मीद, 40 प्रतिशत ऑफर
मनाली के पर्यटन कारोबारियों को आने वाले दिनों में अच्छे पर्यटन कारोबार की आस है। हालांकि अभी मुश्किल से 10 फीसदी ऑक्यूपेंसी हुई है लेकिन मनाली में लग्जरी बसों के पहुंचने से सप्ताहांत में ऑक्यूपेंसी 30 फीसदी पहुंचने की उम्मीद है। होटल कारोबारी 40 प्रतिशत तक ऑफर भी दे रहे हैं।
लग्जरी बसें मनाली पहुंचने में उपायुक्त मंडी की सार्थक व अहम भूमिका रही है। मंडी उपायुक्त से लग्जरी बसों को मंडी से आगे भेजने का आग्रह किया था। उपायुक्त ने इस मामले पर गंभीरता दिखाई और स्वयं सड़क की हालत जांच कर लग्जरी बसों को कुल्लू की ओर भेजा। लग्जरी बसों के मनाली पहुंचने पर मंडी उपायुक्त सहित एनएचएआई का आभार व्यक्त करते हैं। लग्जरी बसों के मनाली पहुंचने से पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और पर्यटन कारोबार गति पकड़ेगा।
-हीरा लाल, अध्यक्ष, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश।
