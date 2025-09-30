Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल के 12300 फीट ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल में बजेगी फोन की घंटी, मनाली-लेह हाईवे पर भी आएगा सिग्नल

    By sanjay kumar Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:02 PM (IST)

    Himachal Highest Tourist Place मनाली-लेह मार्ग पर 12300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्टल में अब मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। जियो कंपनी के प्रयासों से दीपक ताल की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों को 4जी-एलटीई नेटवर्क कवरेज का विस्तार मिलेगा। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि दुर्गम क्षेत्र में नेटवर्क पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    लाहुल स्पीति के पटसेऊ में मोबाइल नेटवर्क सेवा मिलेगी। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, केलंग। Himachal Highest Tourist Place, हिमाचल प्रदेश के 12300 फीट ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल पटसेऊ में अब मोबाइल फोन की सुविधा मिलेगी। जियो कंपनी के प्रयासों से मनाली-लेह मार्ग स दीपक ताल की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों को नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलने जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि जियो की परिनियोजन टीम के बलराम जोशी और उनकी टीम ने उल्लेखनीय प्रयास करते हुए ओडीएससी साइट का सफल एकीकरण किया है, जिसके परिणामस्वरूप पटसेऊ जो समुद्र तल से 12,300 फीट की ऊचाई पर स्थित है से लेकर दीपक ताल तक के क्षेत्र में 4जी-एलटीई नेटवर्क कवरेज का विस्तार संभव हुआ है।

    मनाली-लेह मार्ग पर यात्रा करने वालों को भी मिलेगी सुविधा

    उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि न केवल बेस कैंप में संचार सुविधा को सुदृढ़ करेगी, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-तीन (लेह–मनाली मार्ग) से दीपक ताल की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अब लगातार और विश्वसनीय नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

    दुर्गम क्षेत्र में नेटवर्क पहुंचाना थी कड़ी चुनौती

    उपायुक्त ने कहा कि इतनी दुर्गम और उच्च हिमालयी भौगोलिक परिस्थितियों में नेटवर्क सुविधा पहुंचाना एक बड़ी तकनीकी चुनौती थी, जिसे जियो की टीम ने अपनी मेहनत, लगन और तकनीकी विशेषज्ञता से पूरा किया है।

    उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस परियोजना से क्षेत्र में आपात स्थितियों के दौरान त्वरित संचार सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में भी सुविधा होगी तथा पर्यटकों और स्थानीय निवासियों दोनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

    जिले के विकास में अहम कदम

    किरण भड़ाना ने कहा कि यह पहल जिले के विकास और संचार व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने विशेष रूप से बलराम जोशी और उनकी टीम की प्रशंसा की, जिनके प्रयासों से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके साथ ही उन्होंने जियो हिमाचल प्रदेश सर्कल की नेतृत्व टीम के अंतर्गत स्टेट बिजनेस हेड गौरव कुमार, चीफ टेक्नोलाजी आफिसर धीरेंद्र कुमार तथा परिनियोजन टीम लीड बलराम जोशी का भी विशेष आभार व्यक्त किया।

    यह भी पढ़ें- हिमाचल के सनावर स्कूल में धुरंधर फिल्म की शूटिंग के बाद रणवीर सिंह की बच्चों संग मस्ती, संजय दत्त सहित ये अभिनेता भी पढ़े हैं यहां

    यह भी पढ़ें- हिमाचल में अब घटनास्थल पर पहुंचेंगी अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन, बेहद खास है 65 लाख का यह वाहन