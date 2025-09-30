Language
    हिमाचल के सनावर स्कूल में धुरंधर फिल्म की शूटिंग के बाद रणवीर सिंह की बच्चों संग मस्ती, संजय दत्त सहित ये अभिनेता भी पढ़े हैं यहां

    By manmohan vashisht Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:07 PM (IST)

    Dhurandhar Film Shooting Himachal रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की शूटिंग समाप्त हो गई। शूटिंग के बाद रणवीर सिंह छात्रों से मिले और उनके साथ खूब मस्ती की। फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और इस दौरान यामी गौतम भी सनावर में मौजूद थीं। प्रधानाचार्य हिम्मत सिंह ढिल्लों ने रणवीर सिंह को सम्मानित किया।

    द लॉरेंस स्कूल सनावर में बच्चों के साथ अभिनेता रणवीर सिंह। सौ. स्कूल

    संवाद सहयोगी, सोलन। Dhurandhar Film Shooting Himachal, द लॉरेंस स्कूल सनावर में तीन दिन से चल रही बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की शूटिंग सोमवार शाम खत्म हो गई। इसके बाद यूनिट लौट गई है। शूटिंग खत्म होने के बाद बच्चों व अन्यों के साथ फोटो खिंचवाने का वादा पूरा करने के लिए रणवीर सिंह खुले में आए। क्योंकि उससे पहले वह सुरक्षा के बीच व फिल्मी लुक वायरल होने के डर से बच्चों के बीच नहीं आ रहे थे।

    शूटिंग खत्म होते ही वो स्कूल के खेतरपाल स्टेडियम में बच्चों के बीच पहुंचे। रणवीर सिंह ने छात्रों के साथ संवाद भी किया। वह बच्चों के साथ फिल्मी गाने पर झूमते नजर आए।

    सनावर में धुरंधर फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया। इस दौरान उनकी पत्नी अभिनेत्री यामी गौतम भी सनावर पहुंची थी। इस अवसर पर द लॉरेंस स्कूल सनावर के प्रधानाचार्य हिम्मत सिंह ढिल्लों ने कहा कि लॉरेंस स्कूल न केवल शैक्षिक उत्कृष्टता और छात्रों के समग्र विकास के लिए जाना जाता है बल्कि सनावर के पर्यावरण एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। यही अनूठा वातावरण स्कूल परिसर को फिल्म उद्योग के लिए आकर्षक बनाता है। उन्होंने अभिनेता रणवीर सिंह को सम्मानित भी किया।

    द लॉरेंस स्कूल सनावर के हेडमास्टर हिम्मत सिंह ढिल्लों अभिनेता रणवीर सिंह को सम्मानित करते हुए। सौ. स्कूल 

    इन नामी फिल्मी हस्तियों के बच्चे पढ़े हैं सनावर स्कूल में

    स्कूल के पीआरओ आरएस चौहान ने कहा कि धुरंधर फिल्म की शूटिंग तीन दिन तक परिसर में चली। उन्होंने बताया कि लॉरेंस स्कूल सनावर लंबे समय से कई बॉलीवुड हस्तियों के लिए पसंदीदा संस्थान रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा इसी स्कूल में दी है। बलराज साहनी, सुनील दत्त, नरगिस दत्त, प्राण, कबीर बेदी, शम्मी आंटी, शम्मी कपूर, मुजफ्फर अली सहित कई नामी फिल्मी हस्तियों ने अपने बच्चों को इस प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाया।

    कई वेब सीरीज की हुई यहां शूटिंग

    पिछले कुछ सालों में सनावर फिल्म इंडस्ट्री के लिए विशेष रूप से उभरा है। तभी यहां पर मेघदूत, क्रैकडाउन, बंदिश बैंडिट, धुरंधर व अन्य कई फिल्मों व वेबसीरीज की यहां शूटिंग हुई है। सनावर के पूर्व छात्र व दिग्गज फिल्म निर्देशक अपूर्वा लखिया भी सनावर स्कूल की वादियों को बॉलीवुड में चमकाने में प्रयासरत हैं।

    संजय दत्त सहित ये अभिनेता पढ़े हैं यहां 

    वहीं यहां से पढ़े संजय दत्त, सैफ अली खान, परीक्षित साहनी, अमर तलवार, पूजा बेदी, वीर दास, वरुण शर्मा, सिद्धार्थ काक, इकबाल खान, राहुल रॉय, शाद अली, तरुण मनसुखानी, इकबाल रिजवी भी सनावर को बॉलीवुड में चमकाने में आगे रहते हैं।

