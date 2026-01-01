हिमाचल: 'कर्मचारियों की वित्तीय देनदारी चुकाए सरकार', टीजीटी कला संघ ने भेजा 15 सूत्रीय मांगपत्र

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के राजकीय टीजीटी कला संघ ने सरकार से कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का भुगतान करने की मांग सहित ट्रांसफर नीति बनाने की मांग की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर ने प्रेस को जारी बयान में सरकार से 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतन आयोग को गठित और लागू करने के लिए नीति स्पष्ट करने की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कर्मचारी परिसंघ को मान्यता दे सरकार उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों की जेसीसी गठित करते हुए कर्मचारी परिसंघ को मान्यता दे। महासचिव विजय हीर ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से अब तक देय वेतन आयोग का एरियर, लंबित 14 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और मंहगाई भत्ते का एरियर, 10 साल एक-एक भी भत्ता पंजाब तर्ज पर रिवाइज नहीं करना, टीए डीए में 30 किलोमीटर दायरे की शर्त से हो रहे नुकसान का जायजा लिया जाए और कर्मचारियों की अदायगी देने के बेहतरीन विकल्प सुझाने के लिए संघ को मौका दिया जाए।