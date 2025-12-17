हिमाचल में 5000 शिक्षकों का एक साथ होगा ट्रांसफर, क्यों हो रहा बड़े स्तर पर बदलाव; विभाग के प्रस्ताव में क्या?

अनिल ठाकुर, शिमला। Himachal Teachers Transfer, हिमाचल प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मार्च में एक साथ पांच हजार शिक्षकों के तबादले होंगे। विभागीय स्तर पर इसके लिए हलचल तेज हो गई है। पहली बार इतना बड़ा फेरबदल हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिक्षा विभाग केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता वाले स्कूलों के लिए शिक्षकों का अलग सब कैडर बनाने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल वही शिक्षक जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें सब कैडर में रखा जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस प्रस्ताव को तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सब कैडर के लिए तीन विकल्प सब कैडर के लिए तीन विकल्प रखे गए हैं। पहला चयन परीक्षा का है, जिससे अच्छे शिक्षकों का चयन किया जा सकेगा। दूसरा उन शिक्षकों को सब कैडर में रखने का है, जो पहले से सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तीसरा विकल्प नई भर्ती का है। कैबिनेट इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

तो हटना पड़ेगा स्कूल से शहर और आसपास के स्कूलों में शिक्षक काफी समय से डटे हुए हैं। इनमें से अधिकांश स्कूल सीबीएसई से संबंद्ध हो चुके हैं। शिक्षकों को सब कैडर में आने के लिए परीक्षा देनी होगी। यदि वे परीक्षा नहीं देते या सब कैडर में नहीं आना चाहते हैं, तो उन्हें अपने स्कूल से हटना पड़ेगा। इन स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच है।

शिक्षा विभाग में होगी बड़ी उथल-पुथल शिक्षा विभाग ने बीच सत्र में तबादलों और सेवानिवृत्ति पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। मार्च में यह प्रतिबंध भी हट जाएगा। सामान्य तबादलों पर लगा प्रतिबंध भी समाप्त होगा, जिसके चलते धड़ाधड़ तबादले होंगे। इससे विभाग में बड़ी उथल-पुथल मच सकती है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूरी सूचियां अपडेट की जा रही हैं कि कहां पर पद रिक्त हैं और कहां पदोन्नति व सेवानिवृत्ति होने वाली है।