हिमाचल: शिक्षा विभाग के निदेशक से मिले स्कूल प्रवक्ता, प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची जारी करने सहित उठाई ये मांगें
Himachal Pradesh Teachers, शिमला में स्कूल प्रवक्ताओं ने शिक्षा विभाग के निदेशक से भेंट की और प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची जारी करने समेत कई मांगें उ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh Teachers, हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को शिक्षा निदेशक आशीष कोहली से मिला। इस दौरान स्कूल प्रवक्ताओं की मांगों पर चर्चा कर समाधान की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा विभाग से संबंधित चार प्रमुख मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर उनके शीघ्र समाधान की मांग की।
संघ ने प्रधानाचार्य पदोन्नति सूची को शीघ्र जारी करने और प्रवक्ताओं को नववर्ष पर पदोन्नति का तोहफा देने की मांग की। संघ ने वर्ष 2003 से संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग की।
नए कैड पर स्पष्ट नीति की मांग
इसके अलावा सीबीएसई विद्यालयों में नए कैडर को लेकर उत्पन्न असमंजस की स्थिति पर भी चर्चा की। इस संबंध में स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
रिटेंशन फीस पर तीन गुना जुर्माना वसूलने का विरोध
संघ ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा रिटेंशन फीस पर तीन गुना जुर्माना वसूलने के निर्णय का विरोध किया। संघ का कहना है कि यह निर्णय तर्कसंगत नहीं है और इससे विद्यालय प्रबंधन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
निदेशक ने क्या कहा
संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षा निदेशक से सभी मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उठाई मांगों पर विभागीय स्तर पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने यथासंभव शीघ्र उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।