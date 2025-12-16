Language
    हिमाचल में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच विभाग ने जारी किए नए निर्देश, पंचायती राज निदेशालय पहुंचे सचिव

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच, विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। सचिव सीपाल रासु ने निदेशालय का दौरा किया और विकास कार्यों में ते ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की सुगबुगाहट के बीच विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश दिसंबर में पंचायत चुनाव होना प्रस्तावित थे, लेकिन सरकार ने आपदा एक्ट का हवाला देते हुए राहत कार्यों के पूरा होने के बाद ही चुनाव करवाने की बात कही है। 

    इस बीच चुनाव लड़ने के इच्छुक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग के अलावा विभाग भी अंदरखाते चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है। 

    विकास कार्यों में तेजी लाएं अधिकारी

    ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सीपाल रासु ने सचिव का जिम्मा संभालने के बाद पहली बार विभाग के निदेशालय का दौरा व निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायतों में चल रही विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों से अपडेट भी लिया।

    सुबह अचानक निदेशालय पहुंचे सचिव

    आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह 11.30 बजे वह एसडीए कांप्लेक्स विकास विकास नगर शिमला में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशालय पहुंचे। इस दौरान वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और योजनाओं का पूरा ब्यौरा लिया।

    उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर देने का आदेश

    उन्होंने पंचायतों के तहत चल रहे विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर देने को कहा, जिससे राशि की उपयोगिता के साथ विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

    योजनाओं को लेकर जानकारी ली

    सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सीपाल रासु ने बताया कि उन्होंने निदेशालय का दौरा कर वहां पर योजनाओं को लेकर जानकारी ली है। इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

