हिमाचल में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच विभाग ने जारी किए नए निर्देश, पंचायती राज निदेशालय पहुंचे सचिव

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की सुगबुगाहट के बीच विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश दिसंबर में पंचायत चुनाव होना प्रस्तावित थे, लेकिन सरकार ने आपदा एक्ट का हवाला देते हुए राहत कार्यों के पूरा होने के बाद ही चुनाव करवाने की बात कही है।



इस बीच चुनाव लड़ने के इच्छुक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, निर्वाचन आयोग के अलावा विभाग भी अंदरखाते चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विकास कार्यों में तेजी लाएं अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सीपाल रासु ने सचिव का जिम्मा संभालने के बाद पहली बार विभाग के निदेशालय का दौरा व निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायतों में चल रही विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों से अपडेट भी लिया।